J’ai aimé vivre là École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville Paris, 13 octobre 2023, Paris.

J’ai aimé vivre là de Régis Sauder

Fr / 2020 / 89’ / Avec Annie Ernaux

Projection en partenariat avec le festival Ville, architecture et paysage au cinéma Close-up

Dans la Ville Nouvelle beaucoup arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent une place. Leurs histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des autres et de son histoire intime. Voilà du coup un film écrit au nous, et un cinéaste qui délègue avec la plus grande des attentions le cheminement de son film, qui s’égare avec appétit dans ces lieux si souvent caricaturés, qui réinvente le portrait d’écrivain, qui parvient à pointer la beauté diffractée de destinées d’ordinaire occultées.

Régis Sauder a réalisé de nombreux films dont trois longs métrages. Il remporte le premier prix du festival du Film d’Angers en 2003 avec Passeurs de vie, un documentaire sur les dons d’organes. En 2009, avec Je t’emmène à Alger, il part à la rencontre d’une ville qu’il a imaginée, enfant, à partir des récits de sa grand-mère. En 2010, il filme des lycéens marseillais qui se confrontent au roman La Princesse de Clèves (Nous, Princesses de Clèves), puis en 2017 signe un film très personnel et politique, Retour à Forbach (2017).

festival close-up