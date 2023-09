Voyage de dessins à Ferrare École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Voyage de dessins à Ferrare 13 et 14 octobre École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville Entrée libre

Présentation des dessins d’une trentaine d’étudiants de licence 2 et 3 réalisés au printemps 2023 dans la ville de Ferrare située dans la plaine du Pô entre Bologne et Padoue avec une escapade à Comacchio, petite enclave papale et une autre à la villa Badoer d’Andrea Palladio..

École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville 60 boulevard de la Villette 75019 Paris Créée en 1969 par Bernard Huet et un groupe d'étudiants, l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville fait partie des vingt écoles nationales d'architecture placées sous la tutelle du ministère de la Culture.

Son enseignement est fondé sur la culture du projet architectural, ouverte aux domaines de l’urbanisme, de la construction, du paysage et du patrimoine. Elle cherche à faire reconnaître et à défendre la dimension culturelle, symbolique, pratique et politique de l’architecture. Elle met particulièrement l’accent sur la responsabilité sociale de l’architecte et a développé la formation à la construction.

La vocation de l’établissement est de former des professionnels du cadre bâti en répondant à la nécessaire diversification des métiers de l’architecture et à la prise en considération croissante des exigences environnementales.

Au terme de leurs études, les jeunes diplômés s’engagent dans des fonctions de maîtrise d’œuvre, de conception et d’aménagement d’espaces publics, mais aussi dans des domaines plus diversifiés tels que la maîtrise d’ouvrage, la programmation architecturale, la scénographie, le paysagisme ou encore la prévention de risques majeurs.

L'École est associée au PRES/COMUE Université Paris-Est depuis octobre 2009.

