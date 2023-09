“Ce que bâtir veut dire “, conférence de Patrick Boucheron École nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Patrick Boucheron est maître de conférences d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il a consacré de nombreux travaux à l’histoire politique et urbaine de l’Italie de la Renaissance, depuis sa thèse Le Pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan, XIVe-XVe siècles (École française de Rome, 1998).

Son domaine de recherche est l’histoire urbaine et monumentale de l’Italie médiévale et renaissante, dans ses aspects matériels aussi bien qu’abstraits et symboliques. Parallèlement, il s’intéresse à l’écriture et à l’épistémologie de l’histoire. A travers plusieurs chantiers collectifs (par exemple sur l’espace public au Moyen Âge, il propose de refaire le lien entre littérature et sciences sociales.

En 2015, il est élu professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle », prononçant sa leçon inaugurale le 17 décembre 2015 (Ce que peut l’histoire, Collège de France/Fayard, 2016).

En 2017, il dirige un ouvrage intitulé Histoire mondiale de la France dans lequel 122 chercheurs reviennent sur l’histoire de la France en quelques 140 dates-clé. Organisé de façon chronologique, l’ouvrage déconstruit l’image collective de la France comme nation exceptionnelle et la replace dans l’échiquier du monde, comme un pays parmi d’autres, qui influence ses voisins et est influencé par eux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:30:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

