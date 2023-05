Archiculture 2023 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 2 mai 2023, Nantes.

2023-05-02

Horaire :

Gratuit : non Les conférences, l'exposition et le défilé sont gratuits. Retrouvez la billetterie du concert et les autres informations sur https://www.archiculture-festival.com/

Evénement culturel majeur dans la vie de l’école d’architecture de Nantes, Archiculture est né suite à l’ouverture en février 2009 de la nouvelle école sur l’Île de Nantes. Durant une semaine, performances artistiques, concerts, workshops, tournoi sportif, expositions, spectacles et conférences rythment la vie de l’école, ouverte à tous pour l’occasion. En réunissant une grande majorité des écoles de créations de Nantes, en mélangeant danseurs, acteurs, musiciens, plasticiens, architectes, et simples curieux, Archiculture offre la possibilité aux différentes disciplines de se rencontrer, de travailler ensemble et d’offrir à la ville une performance unique et collective. Les conférences, l’exposition, le défilé et le concert sont ouverts à tous et toutes ! Des conférences : Tout au long du semestre et de la semaine de festival, des conférences dirigées par des professionnels de l’architecture, des chercheurs, des habitants… feront des conférences à l’école dans le but d’initier le workshop et servir de puits de références pour les étudiants et toute personne intéressée. Ces conférences seront orientées autour du thème de la semaine: INFINI Une exposition : Une manière de mettre en exergue le travail artistique des étudiants de l’école d’architecture, de l’école des Beaux Arts et de Design, ainsi que celui d’artistes extérieurs. L’exposition se tient sur le plateau du 1A de l’école afin d’inciter les personnes extérieures à venir découvrir les multiples œuvres et donc permettre une visibilité et une valorisation de ces créations autour du thème de l’infini. Un défilé : Une collaboration entre Reezom et une école de Nantes, les étudiants du DPEA (scénographie) et l’association Polart (construction). Elle invitera le public extérieur à assister au travail collaboratif des étudiants de l’artisanat, de l’art et d’architecture ainsi que découvrir l’ensemble du festival d’Archiculture. Un concert : Un mélange de genres musicaux dans une performance éclectique par des artistes nationaux ouvert à tous avec un prix accessible. Pour cette édition, notre volonté est de réitérer le lieu de l’édition 2022, c’est-à-dire de faire le concert sous les nefs des Machines de l’île.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr 0767656524 https://www.archiculture-festival.com/