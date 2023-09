Projets de Fin d’Études 2023 École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne Saint-Étienne, 13 octobre 2023, Saint-Étienne.

Projets de Fin d’Études 2023 13 – 15 octobre École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne Entrée libre

L’exposition présente une sélection de Projets de Fin d’Etudes 2023 issus des 2 Domaines d’Etudes en master FACT (Formes Architectures Cultures Techniques) et Transitions.

Elle révèle le socle de la formation à l’ENSASE et la diversité des projets qui en émergent.

Le projet de fin d’études (PFE), travail personnel, consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d’un rapport de présentation.

Le semestre 10 est entièrement consacré à la finalisation du projet de fin d’études (PFE) qui termine le second cycle et constitue une étape essentielle pour accéder aux métiers de l’architecture : l’obtention du diplôme d’Etat d’architecte.

Il a pour objectif de permettre à l’étudiant•e de démontrer ses compétences au travers d’un travail de longue durée (1 semestre) et de mettre en pratique, une dernière fois dans le cadre académique, les enseignements qu’il•elle a reçus. L’étudiant•e travaille de manière autonome pour mettre en place sa propre démarche architecturale, soutenue par les acquis théoriques et pratiques que la formation lui permet de maîtriser en fin de cursus. Il•elle est encadré• par les enseignants de l’atelier et un•e directeur•ice d’études.

Le PFE fait l’objet d’une soutenance publique devant un jury composé d’enseignants de l’ENSASE et de membres extérieur•es à l’ENSASE, professionnel•les ou enseignant•es dans d’autres ENSA.

École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne 1 rue Buisson, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

PFE ©Rémi Coutanson – La fabrique de la plaine