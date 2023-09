Dans l’univers de Max Ducos École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne Saint-Étienne, 13 octobre 2023, Saint-Étienne.

Dans l’univers de Max Ducos 13 – 15 octobre École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne Entrée libre

Pour leurs 20 ans, les Éditions Sarbacane sont mises à l’honneur par la Fête du livre de Saint-Étienne. Dans ce cadre, et en clin d’œil aux 50 ans de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne, Sarbacane et la Fête du livre s’associent à l’ENSASE pour présenter l’exposition rétrospective de Max Ducos, auteur-illustrateur emblématique du catalogue de Sarbacane.

Max Ducos est né en 1979 à Bordeaux, où il vit et travaille toujours. En 2006, il publie son premier album jeunesse aux éditions Sarbacane, Jeu de piste à Volubilis. Le succès dépasse ses espérances en France comme à l’international. Cette reconnaissance l’encourage à poursuivre dans cette voie avec une dizaine d’albums : L’Ange disparu, Le Carnaval des dragons, Vert Secret, Le Mystère de la Grande Dune, 1000 était une fois…, Le Royaume de Minuit, Le Fossile, Le Garçon du phare, Boucles de pierre – écrit par Clémentine Beauvais, puis Mon passage secret et Marée haute Marée basse. Max Ducos s’impose rapidement en tant qu’auteur reconnu de littérature jeunesse. Il a aujourd’hui de nombreux prix prestigieux de littérature jeunesse à son actif, comme le « Prix des Incorruptibles » en 2008 et 2013, le « Prix Enfantaisie » (Suisse) en 2015, ou encore le « Prix des enfants du salon régional du livre pour la jeunesse de Troyes » et le « Prix Landerneau » en 2022.

Cette exposition met en lumière les thématiques de prédilection de Max Ducos, à travers une sélection de belles reproductions tirées de ses différents albums.

Le travail de Max Ducos est d’abord celui d’un illustrateur pétri de références artistiques, qu’il dissémine au fil des pages. La trilogie Jeu de piste à Volubilis – L’Ange disparu – Vert secret évoque une initiation à l’histoire de l’Art par touches subtiles. Outre le soin remarquable de ses illustrations, il y a dans son travail une véritable attention au détail. Rien n’est laissé au hasard ; tout appelle à s’arrêter un instant pour s’interroger.

L’architecture, les paysages et le design sont par exemple au centre du travail de l’auteur-illustrateur, lui-même fils d’architecte. Les espaces servent le récit et constituent tantôt des aires de jeu (Vert Secret, le Royaume de Minuit), fournissent des indices au lecteur (Le Mystère de la grande dune, Jeu de piste à Volubilis) ou encore permettent une réflexion sur le monde qui se présente à nos yeux (Boucles de pierre, Marée haute Marée basse).

Max Ducos fait preuve d’une perception fine du monde de l’enfance. Il entretient une relation privilégiée avec son public, avec lequel il aime interagir au sein même de l’album. Le lecteur est alors partie prenante du récit, comme dans 1000 était une fois… où chacun peut construire l’histoire au gré de ses envies. La narration dans ses albums dépasse le cadre classique des « histoires pour enfants », joue sur les allégories et les références tout en restant parfaitement accessible et savoureuse à tous les âges.

École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne 1 rue Buisson, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Illustration : Marée haute Marée basse, Max Ducos, Sarbacane 2023