Visites commentées par les étudiant(e)s de l’école Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne.

Visites commentées par les étudiant(e)s de l’école 16 et 17 septembre Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne Sans inscription préalable, se présenter bien à l’heure.

Les étudiant(e)s de l’école d’architecture accueilleront et guideront le public dans une découverte de ce lieu d’apprentissage et de fabrication de l’architecture.

Découvrez l’école d’architecture au fil de son histoire

Installée depuis sa création (1971) dans une ancienne rubanerie, donnant sur la place Jacquard, en cœur de la ville, l’école d’architecture est en prise directe avec la vie sociale et urbaine. Cet immeuble de négociant d’ancienne recette textile qui appartenait à la famille Louison est construit entre 1857 et 1864.

La ville de Saint-Étienne a racheté l’édifice primitif en 1971 pour y installer l’école d’architecture municipale transformée par décret en unité pédagogique d’architecture le 24 juillet 1972 puis en école d’architecture en 1984.

En 2005, l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE) fait l’objet d’un projet de rénovation extension conduit par l’architecte François Bouchaudy, dont l’enjeu principal consiste à conférer à cet ensemble immobilier une identité architecturale cohérente avec l’histoire du lieu et sa fonction d’école d’architecture.

En 2022, l’ENSASE fait l’objet d’une rénovation énergétique dans le cadre du Plan de relance déployé par le Gouvernement, avec d’une part, le renforcement de l’isolation thermique des ateliers d’architecture et une rénovation technique (le remplacement des centrales de traitement de l’air et l’installation d’une pompe à chaleur).

Les étudiant•e•s de l’école d’architecture accueilleront et guideront les visiteurs dans une découverte de ce lieu d’apprentissage et de fabrication de l’architecture.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne 1, rue buisson, Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 42 35 42 http://st-etienne.archi.fr Établissement public administratif sous co-tutelle du ministère de la Culture et de la communication et du Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ENSASE est l’une des 20 écoles nationales supérieures d’architecture de France.

Installée depuis sa création (1971) dans une ancienne rubanerie, donnant sur la place Jacquard en cœur de ville, l’École Nationale Supérieure est en prise directe avec la vie sociale et urbaine.

Cet immeuble de négociant ancienne recette textile, qui appartenait à la famille Louison, est construit entre 1857 et 1864.

La ville de Saint-Étienne a racheté l’édifice primitif en 1971 pour y installer l’école d’architecture municipale transformée par décret en unité pédagogique d’architecture le 24 juillet 1972, puis en école d’architecture en 1984.

En 2005, l’École Nationale Supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE) fait l’objet d’un projet de rénovation extension conduit par l’architecte François Bouchaudy, dont l’enjeu principal consiste à conférer à cet ensemble immobilier une identité architecturale cohérente avec l’histoire du lieu et sa fonction d’école d’architecture.

En 2013, des travaux permettent à l’ENSASE, établissement recevant du public soumis aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées, de se mettre en conformité avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Les étudiants de l’école d’architecture accueilleront et guideront les visiteurs dans une découverte de ce lieu d’apprentissage et de fabrication de l’architecture. Se rendre à l’ENSASE depuis la gare de Saint-Etienne Châteaucreux Prendre la ligne de tramway T2 direction Terrasse ou Hôpital Nord Descendre à l’arrêt Place Jean Jaurès puis rejoindre l’école en 5 minutes à pied par la rue Praire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

©ENSASE