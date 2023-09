Finissage de l’expo Le Nouveau Programme à l’ENSA-PLV École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette Paris Catégorie d’Évènement: Paris Finissage de l’expo Le Nouveau Programme à l’ENSA-PLV École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette Paris, 13 octobre 2023, Paris. Finissage de l’expo Le Nouveau Programme à l’ENSA-PLV Vendredi 13 octobre, 18h00 École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette Entrée libre ‍ ‍ ‍ Le Nouveau Programme (LNP) est une association qui a pour ambition de diffuser et promouvoir le patrimoine architectural du XXe siècle. Notre but est de faire s’intéresser tout le monde à l’architecture ! Notre travail passe principalement par la réalisation d’une émission de vulgarisation architecturale éponyme, diffusée sur notre chaîne Youtube, mais aussi par des visites guidées et des expos! ️ Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, LNP vous invite au finissage de l’expo installée depuis juin 2023 dans la K’FET de l’ENSA-PLV ! Au programme de ce décrochage festif Rencontre avec l’équipe

️ Projection d’une vidéo inédite

Apéro ! Rendez-vous donc le Vendredi 13 Octobre 2023 à partir de 18h École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette 144 rue de Flandre 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 65 23 00 http://www.paris-lavillette.archi.fr L'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV), créée en 1969 sous le nom d'Unité pédagogique d'architecture n° 6 (UPA n°6), est la plus importante – par le nombre de ses étudiants et enseignants – des 20 ENSA en France. Elle a pour vocation de former les acteurs susceptibles d'intervenir dans tous les champs professionnels conduisant à la production de l'architecture, de la ville et de l'espace. L'enseignement dispensé se distingue par son ouverture aux sciences humaines et aux arts plastiques. Il est assuré par des équipes pluridisciplinaires composées d'architectes praticiens et d'ingénieurs pour le projet, de sociologues, d'historiens, de géographes, de philosophes, de juristes, de plasticiens, de photographes, de cinéastes, pour les disciplines connexes. Établissement public à caractère administratif, l'ENSAPLV est placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Depuis 2015, elle est membre fondateur de la Communauté d'universités et établissements (ComUE) HESAM Université. Métro : Crimée ou Corentin Cariou (ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon/Mairie d'Ivry – La Courneuve)

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Lieu École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette Adresse 144 rue de Flandre 75019 Paris Ville Paris

