Festival Close-Up 2023 : « De terre et d'eau », un documentaire par Antoine Basile, Ulysse Rousselet et Mamoun Kadiri
École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette
Paris
Vendredi 13 octobre, 14h30
École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette
Amphi 7. Entrée libre, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles.
L'ENSAPLV est pour la deuxième année consecutive partenaire du festival Close-Up – Ville, Architecture et Paysage au Cinéma.

Dans certaines vallées du Haut Atlas, le savoir-faire traditionnel de la construction en pisé est encore vivant et les agriculteurs travaillent aux chantiers estivaux. Ce documentaire est une quête au Maroc, qui explore l’usage contemporain de la terre crue dans la construction, à travers des rencontres avec des spécialistes, et la contemplation d’un patrimoine pluriel. L’histoire se déroule dans un territoire riche, où la terre et l’eau s’unissent pour donner vie à l’architecture. Ce documentaire retrace le voyage de trois jeunes architectes partis à la rencontre du patrimoine en terre crue marocain, ce qu’ils trouveront là-bas changera la vision de leur métier. École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette 144 rue de Flandre 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 65 23 00 http://www.paris-lavillette.archi.fr https://www.linkedin.com/school/ecole-d’architecture-de-paris-la-villette L’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV), créée en 1969 sous le nom d’Unité pédagogique d’architecture n° 6 (UPA n°6), est la plus importante – par le nombre de ses étudiants et enseignants – des 20 ENSA en France. Elle a pour vocation de former les acteurs susceptibles d’intervenir dans tous les champs professionnels conduisant à la production de l’architecture, de la ville et de l’espace. L’enseignement dispensé se distingue par son ouverture aux sciences humaines et aux arts plastiques. Il est assuré par des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes praticiens et d’ingénieurs pour le projet, de sociologues, d’historiens, de géographes, de philosophes, de juristes, de plasticiens, de photographes, de cinéastes, pour les disciplines connexes. Établissement public à caractère administratif, l’ENSAPLV est placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Depuis 2015, elle est membre fondateur de la Communauté d’universités et établissements (ComUE) HESAM Université. Métro : Crimée ou Corentin Cariou (ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon/Mairie d’Ivry – La Courneuve) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Métro : Crimée ou Corentin Cariou (ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon/Mairie d'Ivry – La Courneuve)

