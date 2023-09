Vogalonga, l’histoire vénitienne de l’ENSAPLV École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette Paris, 9 octobre 2023, Paris.

Voyagez sur la lagune à travers les diverses expressions graphiques de plusieurs générations d’étudiants de l’ENSAPLV ! L’exposition retrace aussi la genèse des trois bateaux construits à l’école : Bill, Willy et Romy.

Depuis 1992, un groupe d’étudiants et d’enseignants de l’école se rend chaque année à Venise pour participer, le dimanche de Pentecôte, à la Vogalonga, une manifestation sportive non compétitive qui réunit des rameurs vénitiens et des amateurs de bateaux à avirons du monde entier.

Cette immersion nautique clôture de manière ludique une semaine d’immersion architecturale : munis de leurs planches à dessin et de leurs carnets de croquis, d’aquarelles et de fusains, les étudiants partent à la découverte des joyaux de l’architecture vénitiennes au fil de l’eau. Le séjour leur donne également l’occasion de visiter les Giardini de la Biennale et ses pavillons internationaux ainsi que l’Arsenal.

Avec la rentrée 2015-2016, l’histoire vénitienne de l’ENSAPLV prend une nouvelle dimension. Dix étudiants, férus de naval, de travail du bois, et de construction à l’échelle 1, présentent aux responsables de l’Atelier Maquettes leur projet de fabriquer eux-mêmes un canoë à l’école pour participer à la Vogalonga. Sous la direction de l’Atelier Maquettes, leur motivation exceptionnelle et celle d’autres étudiants qui prennent la relève donnent naissance à trois bateaux : Bill, Willy et Romy.

Exposition présentée dans la salle d’exposition du 9 octobre au 4 novembre, à l’exception du 1er novembre 2023, du lundi au vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 18h.

Vernissage de l’exposition en présence des commissaires le jeudi 10 octobre à 18h.

École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette 144 rue de Flandre 75019 Paris

Elle a pour vocation de former les acteurs susceptibles d’intervenir dans tous les champs professionnels conduisant à la production de l’architecture, de la ville et de l’espace.

L’enseignement dispensé se distingue par son ouverture aux sciences humaines et aux arts plastiques. Il est assuré par des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes praticiens et d’ingénieurs pour le projet, de sociologues, d’historiens, de géographes, de philosophes, de juristes, de plasticiens, de photographes, de cinéastes, pour les disciplines connexes.

Établissement public à caractère administratif, l’ENSAPLV est placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Depuis 2015, elle est membre fondateur de la Communauté d’universités et établissements (ComUE) HESAM Université. Métro : Crimée ou Corentin Cariou (ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon/Mairie d’Ivry – La Courneuve)

© Atelier Maquettes/ENSAPLV 2023