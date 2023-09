« Building Narratives », par l’architecte néerlandais Kees Kaan École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette Paris, 3 octobre 2023, Paris.

« Building Narratives », par l’architecte néerlandais Kees Kaan Mardi 3 octobre, 18h00 École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette Amphi 302. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Conférence en anglais.

Conférence de rentrée du domaine d’études « Concevoir et construire l’architecture » :

Résumé

« Chaque projet acquiert sa propre identité à travers la construction narrative que l’architecte développe. C’est un processus fructueux qui engage des personnes et des histoires pour construire un concept puissant, simple, clairement énoncé et relationnel. Il ne s’agit pas d’un processus autonome, encore moins exclusif mais, au contraire, d’un processus ouvert qui accueille les contributions de chacun au sein du projet. C’est à travers les opinions et les expériences de toutes les personnes impliquées qu’un concept engendre un bâtiment riche et généreux envers les futurs utilisateurs et la société. »

Kees Kaan, Portrait : 15 building / Kaan Architecten, Zurich, Park Books, 2022, p. 66.

Repères biographiques

Kees Kaan a fondé KAAN Architecten en 2014 avec deux associés, Vincent Panhuysen et Dikkie Scipio, après avoir fondé et codirigé Claus en Kaan Architecten de 1988 à 2013. Il est diplômé de la faculté d’architecture de la TU Delft en 1987. Depuis 2006, il est professeur de projet architectural dans cette université où il a initié la chaire Complex Projects en 2012. Cette chaire traite de la question des projets de grande échelle qui caractérisent notre époque d’essor rapide de l’urbanisation mondiale. Il a pris en 2019 la direction du département d’architecture de la TU Delft. Depuis 2016, il occupe les fonctions de Principal Inverstigator à l’Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Il donne des conférences et participe à des jurys aux Pays-Bas et à l’étranger.

École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette 144 rue de Flandre 75019 Paris L'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV), créée en 1969 sous le nom d'Unité pédagogique d'architecture n° 6 (UPA n°6), est la plus importante – par le nombre de ses étudiants et enseignants – des 20 ENSA en France.

Elle a pour vocation de former les acteurs susceptibles d’intervenir dans tous les champs professionnels conduisant à la production de l’architecture, de la ville et de l’espace.

L’enseignement dispensé se distingue par son ouverture aux sciences humaines et aux arts plastiques. Il est assuré par des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes praticiens et d’ingénieurs pour le projet, de sociologues, d’historiens, de géographes, de philosophes, de juristes, de plasticiens, de photographes, de cinéastes, pour les disciplines connexes.

Établissement public à caractère administratif, l’ENSAPLV est placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Depuis 2015, elle est membre fondateur de la Communauté d’universités et établissements (ComUE) HESAM Université. Métro : Crimée ou Corentin Cariou (ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon/Mairie d’Ivry – La Courneuve)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T20:00:00+02:00

Amsterdam Courthouse ©Sebastian van Damme