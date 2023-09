Spectacle de théâtre et rencontre : « Après Babel, construire la ville » École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette Paris, 29 septembre 2023, Paris.

L’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette invite la compagnie de théâtre Nova pour une présentation de son spectacle Après Babel, construire la ville.

Le spectacle s’est construit à travers trois regards-témoignages que la compagnie a recueillis, travaillés et mis en perspective en cherchant à répondre à la question : comment les paradigmes politiques d’une époque sont transposés dans l’urbanisme et quelles conséquences pour les habitants, lors de leur installation ou plusieurs décennies après ?

Ainsi, Amine dans la cité coloniale d’Alger, Annie dans les grands ensembles de Chalon-sur-Saône, Marc et Martine au cœur de Cergy-Pontoise racontent dans Après Babel, construire la ville, comment un projet politique transforme le quotidien des habitants.

La représentation sera suivie d’une rencontre-débat avec la compagnie de thèâtre.

La Compagnie Nova est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France au titre de la PAC.

L'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV), créée en 1969 sous le nom d'Unité pédagogique d'architecture n° 6 (UPA n°6), est la plus importante – par le nombre de ses étudiants et enseignants – des 20 ENSA en France.

Elle a pour vocation de former les acteurs susceptibles d’intervenir dans tous les champs professionnels conduisant à la production de l’architecture, de la ville et de l’espace.

L’enseignement dispensé se distingue par son ouverture aux sciences humaines et aux arts plastiques. Il est assuré par des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes praticiens et d’ingénieurs pour le projet, de sociologues, d’historiens, de géographes, de philosophes, de juristes, de plasticiens, de photographes, de cinéastes, pour les disciplines connexes.

Établissement public à caractère administratif, l’ENSAPLV est placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Depuis 2015, elle est membre fondateur de la Communauté d’universités et établissements (ComUE) HESAM Université. Métro : Crimée ou Corentin Cariou (ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon/Mairie d’Ivry – La Courneuve)

