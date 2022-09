Rendre vie à un monument. Restaurer et transformer le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, par l’architecte Bruno Gaudin École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, 11 octobre 2022, Paris.

Rendre vie à un monument. Restaurer et transformer le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, par l’architecte Bruno Gaudin Mardi 11 octobre, 18h00 École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette

Amphi 302 – entrée libre dans la limite des places disponibles

Journées nationales de l’architecture

École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette 144 rue de Flandre 75019 Paris Paris 19e Arrondissement Paris 75019 Paris Île-de-France Métro : Crimée ou Corentin Cariou (ligne 7 – Villejuif-Louis Aragon/Mairie d’Ivry – La Courneuve)

01 44 65 23 00 http://www.paris-lavillette.archi.fr https://www.linkedin.com/school/ecole-d’architecture-de-paris-la-villette L’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV), créée en 1969 sous le nom d’Unité pédagogique d’architecture n° 6 (UPA n°6), est la plus importante – par le nombre de ses étudiants et enseignants – des 20 ENSA en France. Elle a pour vocation de former les acteurs susceptibles d’intervenir dans tous les champs professionnels conduisant à la production de l’architecture, de la ville et de l’espace. L’enseignement dispensé se distingue par son ouverture aux sciences humaines et aux arts plastiques. Il est assuré par des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes praticiens et d’ingénieurs pour le projet, de sociologues, d’historiens, de géographes, de philosophes, de juristes, de plasticiens, de photographes, de cinéastes, pour les disciplines connexes. Établissement public à caractère administratif, l’ENSAPLV est placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Depuis 2015, elle est membre fondateur de la Communauté d’universités et établissements (ComUE) HESAM Université.

Au terme d’une quinzaine d’années d’études et de réflexions, d’exploration et d’invention, de projets et de travaux, l’Atelier Bruno Gaudin et Virginie Brégal architectes vient de livrer le « quadrilatère Richelieu », site originel de la Bibliothèque nationale, entièrement renouvelé mais complètement lui-même.

Pour cette conférence de rentrée du domaine d’études « Concevoir et construire l’architecture », Bruno Gaudin reviendra sur la tension constante entre restauration et transformation dans ce site patrimonial qui concentre trois cent cinquante ans d’histoire de l’architecture.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T18:00:00+02:00

2022-10-11T20:00:00+02:00

Photomontage montrant les espaces rénovés du quadrilatère Richelieu, septembre 2022 © Atelier Bruno Gaudin