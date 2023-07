Visite libre de l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie Darnétal Catégories d’Évènement: Darnétal

Visite libre de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie
Samedi 16 septembre, 14h00
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie

(Ancienne usine Lucien Fromage – 19e S)

27, rue Lucien Fromage

– Visite libre du parc, du rez-de-chaussée et du 1er étage du bâtiment réhabilité par l’architecte Patrice Mottini.

– Présentation d’ouvrages du fonds ancien au sein du pôle documentaire situé au 1er étage.

Sam 16 : de 14h à 18h Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie 27 rue Lucien Fromage, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie 02 32 83 42 00 Située sur la commune de Darnétal près de Rouen (76), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie est installée depuis 1984 dans une ancienne fabrique de bretelles élastiques, l’usine Lucien Fromage, témoin de l’architecture de la fin du XIXe siècle, au cœur d’un parc de 2,5 hectares caractéristique du modèle paysager. Le bâtiment, réhabilité par l’architecte Patrice Mottini, offre aujourd’hui 4000 m2 de surface utile dédiée à l’enseignement de l’architecture. T3 / Arrêt Ecole d’architecture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
Métropole Rouen Normandie

