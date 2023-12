Méthode & improvisation Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy, 12 décembre 2023 17:00, Nancy.

Méthode & improvisation Mardi 12 décembre, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre

Un parcours entre bâtiments, projets de papier, oeuvres plastiques et sonores où se croisent les thèmes qui animent son travail : hasard, collage, pittoresque et arte povera.

Ancien étudiant de l’école d’architecture de Nancy, Philippe ZULAICA est artiste et architecte, cofondateur de l’espace culturel Le Lieu Minuscule et de l’agence Haïku Architecture à Reims.

Les Haïkus sont des poèmes japonais, brefs et intenses, qui révèlent la simplicité du quotidien, l’évanescence et la permanence de la nature. Attentive aux lieux et aux usages, la réflexion architecturale portée par Haïku Architecture s’attache à développer une écriture architecturale sobre, éco-responsable et se fonde sur l’usage de matériaux bio-sourcés ou géo-sourcés qui sont renouvelables et recyclables, et dont l’empreinte carbone est par nature neutre ou faible : le bois, la paille, la terre, le chanvre, la pierre.

