Journée d’études : Les enjeux contemporains de l’architecture scolaire Jeudi 30 novembre, 14h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre

Trois tables-rondes thématiques donneront la parole à des chercheurs, des chefs d’établissements, des acteurs des collectivités, des architectes pour questionner les grands enjeux de l’architecture scolaires aujourd’hui. Cet événement est public et organisé à l’attention des acteurs concernés par l’architecture scolaire.

– 14h00 / Table ronde

– 15h45 / Table ronde – ‘

– 18h00 / Table ronde ‘

L’équipe de recherche, composée de chercheuses du LHAC (ENSA de Nancy), du LIEC (Université de Lorraine) et le SnT (Université de Luxembourg), organise cette journée d’études au regard de leurs résultats obtenus dans le cadre de leur recherche « L’architecture scolaire au temps de la Covid-19 » au sein du programme de recherche « Résilience » financée par la Région Grand Est et l’ANR (Agence nationale de la recherche).

https://www.nancy.archi.fr/fr/archiscolaire.html

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T14:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00

architecture table ronde

École nationale supérieure d’architecture de Nancy