Projets de logements et habitats personnalisés Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy, 28 novembre 2023, Nancy.

Dans cette conférence Pascal Gontier exposera ses différents projets de logements en mettant l’accent sur le concept d’« habitat ouvert et sur mesure ». Il s’agit d’un modèle disruptif d’habitat collectif capable d’offrir à ses habitants des logements entièrement sur-mesure.

La personnalisation des logements concerne non seulement les espaces intérieurs, mais également les façades qui sont composées par les habitants eux-mêmes. Cet habitat est conçu comme une alternative à l’habitat individuel et répond ainsi aux enjeux de la densité.

Cet habitat est conçu selon une méthode appelée Bespoke Open Building, ou plus simplement BOB qui vise à laisser aux habitants un maximum de liberté pour concevoir l’intégralité de leur logement, tout en garantissant l’équilibre général de l’ensemble architectural.

Architecte DPLG et titulaire du Postgrade de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en Architecture et Développement Durable, Pascal Gontier est également Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes. Il est fondateur et dirigeant de l’Atelier Pascal Gontier, agence d’architecture dont la démarche est marquée, depuis son origine, par son engagement dans l’architecture éco responsable. Depuis 2017, Pascal Gontier est membre titulaire de l’Académie d’Architecture.

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

