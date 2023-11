Projection du film : De terre et d’eau Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy, 14 novembre 2023, Nancy.

Projection du film : De terre et d’eau Mardi 14 novembre, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre

Projection inaugurale du festival du film d’architecture de la Maison de l’architecture de Lorraine. « De Terre et d’eau ; Une quête sur l’architecture et le patrimoine en terre crue au Maroc » retrace le parcours de trois jeunes architectes ; Antoine Basile et Ulysse Rousselet de l’Atelier Géminé et leur confrère Mamoun Kadiri, qui partent à la rencontre du savoir-faire local marocain du pisé.

Dans certaines vallées du Haut Atlas, le savoir-faire traditionnel de la construction en pisé est encore vivant et les agriculteurs travaillent aux chantiers estivaux. Ce documentaire est une quête au Maroc, qui explore l’usage contemporain de la terre crue dans la construction, à travers des rencontres avec des spécialistes, et la contemplation d’un patrimoine pluriel. L’histoire se déroule dans un territoire riche, où la terre et l’eau s’unissent pour donner vie à l’architecture.

Le film présente notamment les témoignages de :

Fatima Azzahra Bendahmane, architecte spécialisée en architecture bioclimatique

Salima Naji, architecte & anthropologue

Mohamed Boussalh, Ethnologue, Conservateur

Omar Sefraoui, entrepreneur isolation thermique

Roger Mimo, écrivain & journaliste spécialisé dans l’architecture traditionnelle en terre crue des vallées présahariennes marocaines

Oussama Moukmir, entrepreneur matériaux naturels

Abdellah Akki, Mâalem, chef de chantier

ainsi que des ouvriers piseurs.

Antoine Basile et Ulysse Rousselet seront présents pour présenter leur travail au sein de l’Atelier Géminé.

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

architecture ciné

école d’architecture de Nancy