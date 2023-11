trois rénovations Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy trois rénovations Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy, 13 novembre 2023, Nancy. trois rénovations Lundi 13 novembre, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre « Aucune architecture n’a de sens sans rapport avec le paysage, du plus proche au plus lointain. » Né à Lugano en 1962, Mario Ferrari est diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 1987. De 1990 à 1996, il a travaillé dans l’agence de Luigi Snozzi et comme son assistant à l’EPFL. Il a enseigné au Séminaire international de Monte Carasso, dirigé par Luigi Snozzi, depuis les premières éditions jusqu’à aujourd’hui. En 1995, il ouvre un studio avec Michele Gaggetta et Stefano Moor. A partir de 2000, il poursuit sa collaboration avec Michele Gaggetta jusqu’en 2010. Depuis 2012, il a son bureau à « La bottega degli architetti », un espace de coworking à Bellinzona. De 2018 à 2020, dirige, avec le professeur Lucien Colin, l’atelier du diplôme PFE. Toujours à l’école de il est invité à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy où il Nancy, de 2021 à aujourd’hui, il collabore avec le maître de conférencesNicolas Depoutot dans le cadre du PFE. Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/conference-mario-ferrari_-e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

