techniques et spécificités de l’architecture pharaonique Mercredi 18 octobre, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre La civilisation égyptienne, qui couvre une période historique de 3000 ans, a livré un nombre et une variété d’ouvrages architecturaux tout à fait exceptionnels, dont certains nous sont parvenus dans de parfaits états de conservation.

Leur durabilité résulte en grande partie de la technicité et du soin apporté à la maçonnerie. Les murs de ces monuments sont composés de blocs parfaitement ajustés, parfois agrafés les uns avec les autres, qui confère à l’ensemble de l’ouvrage une grande cohésion. La qualité constructive de l’architecture égyptienne n’était cependant pas le seul aspect remarquable des ces édifices. En effet, les bâtisseurs avaient développé une chaîne de production performante qui s’étendait de la carrière jusqu’au chantier. La normalisation des blocs — et en particulier la régularisation de leur hauteur — était un moyen d’optimiser de multiples tâches comme l’extraction, le transport ou la mise en oeuvre. Le chantier lui-même se trouvait aussi facilité. A travers plusieurs exemples, cette conférence proposera d’explorer le génie constructif de l’architecture pharaonique. L’analyse des ouvrages-ci et les interprétations qui peuvent en être faite montrent qu’au-delà des aspects propres à la construction, les anciens bâtisseurs devaient répondre à des exigences d’ordre économique et de productivité. Il est intéressant de constater que le si le développement de procédures quasi-industrielles opérées en ces temps a de toute évidence permis d’accélérer les chantiers il a également servi à accroître la qualité constructive. Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/conference-emmanuel-laroze_-e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

