d’une rive à l’autre Mardi 19 septembre, 18h30 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre « L’architecture est devenue l’art d’intégrer une quantité impressionnante d’informations extrêmement hétérogènes (sociale, historique, technique, matérielle, symbolique, formelle, émotionnelle, politique, économique…) dans l’organisation et la matérialisation d’une situation spatiale donnée, en un lieu donné, à un moment donné. Dans cette vision fédératrice, tous les intervenants interagissent pour aboutir à l’objet construit ; tous les acteurs doivent s’accorder – au sens musical – pour réussir la composition finale. Revoir la posture de l’architecte, comme l’évolution des pratiques du métier, relève de l’urgence. Le rôle de l’architecte doit être celui d’un passeur, d’un gestionnaire de la maison et des ressources communes. »

Agence Lipsky Rollet architecture et environnement Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/conference-florence-lipsky_-e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

