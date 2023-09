Mai 68, l’architecture aussi ! Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy, 4 septembre 2023, Nancy.

L’exposition « Mai 68. L’architecture aussi ! » invite à revisiter le champ des possibles de la quinzaine d’années (1962/1977) qui a vu le renouvellement de l’enseignement accompagner celui de l’architecture, de l’urbanisme et des professions connexes.

Elle présente une variété de documents, de photographies et de témoignages qui retracent l’époque. Elle met en évidence les débats et les remises en question sur la ville, l’habitat, l’espace public et les modes de vie qui ont émergé à cette période.

Les architectes et les urbanistes ont été particulièrement touchés par les événements de Mai 68, qui ont remis en question les normes et les hiérarchies existantes. L’exposition explore les réponses apportées par ces professionnels à travers des projets et des réalisations emblématiques de l’époque.

« Mai 68. L’architecture aussi ! » est une exposition captivante qui offre un éclairage un regard unique sur la manière dont les aspirations sociales et politiques ont pu façonner l’architecture et l’urbanisme.

Elle invite les visiteurs à réfléchir à la façon dont l’architecture peut être un vecteur de changement social et à son rôle dans la construction de sociétés plus inclusives et égalitaires.

Une exposition itinérante réalisée par l’École nationale supérieure d’architecture de

Normandie avec le soutien du Bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère (BRAUP), d’après l’exposition originale produite et présentée par la Cité de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du 50e anniversaire de Mai 68.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/exposition-mai-68_-e.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T09:00:00+02:00 – 2023-09-04T18:00:00+02:00

2023-10-10T09:00:00+02:00 – 2023-10-10T18:00:00+02:00

