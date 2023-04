CAB Architectes – Une écologie située Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 9 mai 2023, Nancy.

CAB Architectes – Une écologie située Mardi 9 mai, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre

Dans notre travail, nous avons toujours mis en avant la question du contexte comme paradigme fondateur.

Pour nous, les questions théoriques de l’architecture – espace, langage structurel, matérialité, etc. – se plient et se déforment par les forces et les conditions du site – climat, relief, ressources et économie locale – mais aussi par le biais d’autres paramètres qui ont à voir avec la culture, l’histoire et la société.

La question écologique ne peut se résumer à des généralités. On pourrait dire qu’il y a autant d’écologies que de situations aux dimensions locales et spécifiques.

Nous explorons les types, les figures et les modèles de l’histoire de l’architecture à l’aune des dispositifs architecturaux que nous installons pour traiter des sujets liés à l’inertie, la ventilation, la minéralité, etc.

Le rapport intime et ténu que nous tentons de fabriquer face au paysage est le fil d’ariane de nos projets. Ainsi, infrastructures et structures présentes dans le territoire, telles des archétypes inspirants, sont les « topics » pour fabriquer une sémantique architecturale personnelle.

Depuis une quinzaine d’année, Bita Azimi, Marc Botineau et Jean-Patrice Calori ont intuitivement, empiriquement élaboré un processus de fabrication du projet avec ce qui était à portée de main dans les Alpes-Maritimes : la lumière, l’horizon, la topographie, les ouvrages d’art.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.nancy.archi.fr/fr/cab-architectes-une-ecologie-situee_-e.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T20:00:00+02:00

2023-05-09T18:00:00+02:00 – 2023-05-09T20:00:00+02:00

architecture écologie

École nationale supérieure d’architecture de Nancy