Architecture, Antériorité et Préexistence Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 21 mars 2023, Nancy. Architecture, Antériorité et Préexistence Mardi 21 mars, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Entrée libre Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les destructions, les reconstructions et les restaurations posèrent avec acuité la question des interventions en sites sensibles ou historiques. Quatre architectes italiens, E.N. Rogers, F. Albini, C. Scarpa, G. Canali, ont tenté dans leurs réalisations d’interroger et d’affirmer l’intérêt de ce questionnement et de l’inscrire dans l’Histoire de l’Architecture, et le projeter dans une nouvelle actualité.

Christian François a réalisé ses études à l’école d’architecture de Nancy de 1970 à 1976. De 1982 à 2015, Il est aussi enseignant titulaire à l’école d’architecture de Nancy engagé dans le domaine Architecture Histoire et Patrimoine et il crée et dirige le Master universitaire Verre Design Architecture (VDA) en 2002.

Entre 1993 et 1996, il rejoint l'architecte tessinois Livio Vacchini pour l'édification de l'école d'architecture de Nancy.

