Cette journée portes ouvertes est l’occasion de découvrir l’école d’architecture, œuvre de Livio Vacchini labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, de rencontrer et échanger avec les étudiants, voir leurs projets et obtenir toutes les informations sur le cursus des études et les modalités d’inscription.Au programme, des conférences sur les études d’architecture, des expositions de travaux d’étudiants et d’enseignements dans les salles de l’école et la présentation des spécialités de master, des projections, des démonstrations tout au long de la journée Portes ouvertes pour mieux connaître la formation d’architecte et la recherche en architecture, des rencontres et des échanges avec les étudiants, les chercheurs, les enseignants et le service de la scolarité…De nombreuses informations, interviews, vidéos et contenus utiles pour en savoir plus sur l’admission et le cursus sont déjà en ligne et peuvent être consultées dès maintenant sur http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html

La visite virtuelle d’une galerie d’exposition des travaux d’étudiants dans les enseignements sur instagram : @jpoecolearchinancy

Tous ces contenus sont déjà disponibles pour que les visiteurs puissent prendre le temps de découvrir ces études exigeantes et complètes qui mêlent les dimensions artistiques, techniques et scientifiques.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T10:00:00+01:00

2023-02-11T17:00:00+01:00

Ecole d’architecture de ancyN