« Dessin à la main, de l’encre au fusain », dessin en direct retransmis sur écran. École nationale supérieure d’architecture de Nancy, 15 octobre 2022, Nancy.

sur inscription

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi

Samedi 15 octobre 2022, à l'occasion des journées nationales de l'architecture, l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy accueillera le jeune public curieux d'architecture.

A 14H00 – Dessin à la main, de l'encre au fusain.
Dessin à la main en direct avec Claude Valentin (architecte enseignant), dans l'amphithéâtre de l'école d'architecture de Nancy.

à voir ici inscriptions et programme complet des JNA à l’école d’architecture de Nancy : https://www.nancy.archi.fr/fr/journees-nationales-architecture-2022.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T15:00:00+02:00 ecole d’architecture de Nancy

