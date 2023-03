Demain, quelles fêtes dans nos villes ? Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

Demain, quelles fêtes dans nos villes ? Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier, 14 mars 2023, Montpellier. Demain, quelles fêtes dans nos villes ? Mardi 14 mars, 18h30 Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier Gratuit, sur inscription DEMAIN L’ESPACE PUBLIC // SAISON 2 !

Cycle de rencontres inspirantes Un jour par mois, la ZAT Montpellier, TRANS/ZAT et la MAOM vous proposent un temps pour réfléchir aux enjeux de l’espace public et imaginer ses transformations par la création artistique et l’urbanisme culturel. Un projet développé dans le cadre de Montpellier capitale européenne de la culture 2028. // DEUXIEME RENCONTRE //

Demain, quelles fêtes dans nos villes Mardi 14 mars à 18h30

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier – 179 rue de l’Espérou, Montpellier Rencontre avec Emmanuelle Lallement, anthropologue, professeure à l’Institut d’études européennes (Paris 8), membre du Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement. Elle mène des recherches en anthropologie urbaine notamment sur la fabrication de la ville par la culture et l’événementiel festif en Europe.

Et un focus proposé par Julien Marchaisseau, directeur artistique de la compagnie Rara Woulib, fondée en 2009 à Marseille, initiateur d’aventures festives collectives, dans les rues de villes italiennes, anglaises, suisses ou françaises. Déroulé de la soirée :

18h : Accueil du public

18h30 : Début de la rencontre

20h30 : Pot Se rendre à la rencontre :

En tram : Ligne 1 Universités des Sciences et Lettres, puis bus TaM Navette (arrêt Paul Parguel) Rencontre gratuite, ouvert à tous.tes, sur inscription. Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier 179 rue de l’espérou 34093 Montpellier Montpellier 34090 Hérault Occitanie http://www.montpellier.archi.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/demain-quelles-f%C3%AAtes-dans-nos-villes »}] École Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier Voiture ou tram ligne 1 arrêt « Occitanie » puis 1,1 Km de monté à pied par Avenue Occitanie (15mn) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:30:00+01:00 – 2023-03-14T21:30:00+01:00

2023-03-14T18:30:00+01:00 – 2023-03-14T21:30:00+01:00 rencontre conférence

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Montpellier Adresse 179 rue de l'espérou 34093 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Montpellier Montpellier

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Demain, quelles fêtes dans nos villes ? Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier 2023-03-14 was last modified: by Demain, quelles fêtes dans nos villes ? Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Montpellier 14 mars 2023 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Montpellier Montpellier montpellier

Montpellier Hérault