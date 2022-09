Table ronde : l’architecture de l’après École nationale supérieure d’architecture de Lyon, 14 octobre 2022, Vaulx-en-Velin.

Table ronde : l’architecture de l’après Vendredi 14 octobre, 16h00 École nationale supérieure d’architecture de Lyon

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture

École nationale supérieure d’architecture de Lyon 3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin Vernay Vaulx-en-Velin 69120 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

L’ENSAL, en partenariat avec l’École urbaine de Lyon et le Centre de recherche sur le futur des villes de l’université d’Ottawa, propose un thème de réflexion et de débat lié au séminaire international « Imaginer l’après ». La table ronde L’architecture de l’après se tiendra le vendredi 14 octobre de 16h à 19h en Amphi. Ces échanges permettront d’explorer la thématique de la recherche et de la création en architecture dans un contexte post-catastrophe, où la prise en compte de la vulnérabilité des personnes et des territoires devient un impératif commun, compte tenu des fortes mutations environnementales et des enjeux climatiques actuels et à venir.



Minna non Mori Gifu Media Cosmos de Toyo ito©Kai Nakamura