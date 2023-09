Portes ouvertes et exposition de projets étudiants Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion Le Port Catégorie d’Évènement: Le Port Portes ouvertes et exposition de projets étudiants Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion Le Port, 14 octobre 2023, Le Port. Portes ouvertes et exposition de projets étudiants Samedi 14 octobre, 10h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion Entrée libre Cette année, l’école d’architecture de La Réunion ouvre ses portes pour proposer au public de s’immerger dans l’ambiance des études en architecture. Il pourra y découvrir des travaux étudiants, des maquettes, explorer le bâtiment et échanger avec les étudiants et professionnels présents. Une conférence est également programmée le vendredi 13 octobre à 18h dans le cadre des JNA

Informations à retrouver sur le site de l’ENSAM Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion 974 Le Port Le Port 97420 La Réunion 02 62 45 71 70 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Le Port Autres Lieu Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de La Réunion Adresse 974 Le Port Ville Le Port

