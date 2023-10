Cet évènement est passé Exposition des posters des diplômes 2023 École nationale supérieure d’architecture de Grenoble Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Exposition des posters des diplômes 2023 École nationale supérieure d’architecture de Grenoble Grenoble, 13 octobre 2023, Grenoble. Exposition des posters des diplômes 2023 Vendredi 13 octobre, 09h00 École nationale supérieure d’architecture de Grenoble Entrée libre Venez découvrir les posters issus des projets de fin d’études des étudiants et étudiantes diplômés en 2023 exposés jusqu’au vendredi 27 octobre dans la Grande galerie. Les 76 projets présentés, au moyen de 129 planches et 8 maquettes, témoignent de la diversité et de la richesse des 7 parcours de master proposés par l’ENSAG. École nationale supérieure d’architecture de Grenoble 60 avenue de Constantine, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 6 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00 ENSA Grenoble Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu École nationale supérieure d'architecture de Grenoble Adresse 60 avenue de Constantine, 38000 Grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville École nationale supérieure d'architecture de Grenoble Grenoble latitude longitude 45.160618;5.733368

École nationale supérieure d'architecture de Grenoble Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/