L’architecture à petit pas – exposition ‘École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) Clermont-Ferrand, 13 octobre 2023, Clermont-Ferrand.

Inauguration de l’exposition Architecture à petit pas #6

A l’occasion des journées nationales de l’architecture*, l’ENSACF et Pixe[13] proposent un temps sur la sensibilisation à l’architecture avec le jeune public et la valorisation de la 6ème résidence de sensibilisation à l’architecture, la ville le paysage qui s’est déroulé sur l’année scolaire 2022 / 2023.

Florian Boutin, architecte / chorégraphe et Capucine Madelaine, architecte, seront présents pour présenter le travail qu’ils ont mené pendant 5 semaines dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand et leurs différents ateliers avec des enfants de centres de loisirs, école primaire et école maternelle dans le cadre de cette résidence.

Vernissage de l’exposition photo, présentation de leurs outils pédagogiques, sortie de l’atlas du territoire Clermontois.

‘École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) 85, rue du Docteur Bousquet Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.clermont-fd.archi.fr/ L’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) est l’une des 20 écoles d’architecture françaises dépendant du ministère de la Culture Parking sur place, arrêt de Tram Les Vignes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

