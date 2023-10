L’architecture à petit pas – rencontre ‘École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) Clermont-Ferrand, 13 octobre 2023, Clermont-Ferrand.

L’architecture à petit pas – rencontre Vendredi 13 octobre, 12h30 ‘École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)

la sensibilisation à l’architecture avec le jeune public, un parcours professionnel possible ?

Discussion libre et ouverte sur la pause repas, animée par Pixel[13]permettra d’échanger sur la question de la sensibilisation à l’architecture et des parcours professionnels au sein de l’ENSACF avec étudiant.es et professionnel.les de :

la résidence de sensibilisation à l’architecture, la ville, le paysage

les ateliers d’architecture périscolaires

le centre d’accueil de loisirs architecture

l’enseignement Sensibilis(actions)

Accès libre et ouvert

Lieu : Villa de l’ENSACF

‘École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) 85, rue du Docteur Bousquet Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.clermont-fd.archi.fr/ L’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) est l’une des 20 écoles d’architecture françaises dépendant du ministère de la Culture Parking sur place, arrêt de Tram Les Vignes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T12:30:00+02:00 – 2023-10-13T14:00:00+02:00

2023-10-13T12:30:00+02:00 – 2023-10-13T14:00:00+02:00

Grégoire Delanos