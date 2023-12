TRANSPARENCES URBAINES Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, 11 décembre 2023, Rennes.

TRANSPARENCES URBAINES 11 décembre 2023 – 31 janvier 2024 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Entrée libre

Trouver la bonne lumière, chercher l’instant où tout va se mettre en place pour une éventuelle photographie, décider du moment où le déclenchement pourra se faire, c’est mon objectif lorsque je marche dans la ville. Je me sens comme un chasseur qui guette sa proie photographique. Je cherche aussi le moment qui me permet d’appréhender le lieu autrement, de le regarder d’un autre œil. Les photos présentes ici viennent de différentes villes, en différentes saisons. L’étrangeté des reflets ou des transparences a cette particularité d’interroger sur l’objet dont il est question. Cela trouble notre point de vue, nos certitudes. Où est le vrai, le faux, où est ce que je me situe. Cela laisse toute place à l’imagination pour construire une histoire.

Le rendu d’une photo reste pour moi toujours un moment particulier où j’espère que tous ces paramètres attendus et parfois inattendues donneront satisfaction, tout en sachant que je ne pourrais jamais à nouveau saisir ce moment est unique. J’ai beaucoup photographié au cours de mes voyages sur les différents continents sans jamais chercher un jour à présenter des images. Depuis quelques années, mon regard photographique a changé et, maintenant, je déambule avec comme objectif de construire un récit photographique.

Laurent Bruneau, photographe

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T09:00:00+01:00 – 2023-12-11T20:00:00+01:00

2024-01-31T09:00:00+01:00 – 2024-01-31T20:00:00+01:00

photographie ville

Laurent BRUNEAU