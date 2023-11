Les architectes au défi de la précarité Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, 5 décembre 2023, Rennes.

Les architectes au défi de la précarité 5 et 6 décembre Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) colloques.recherche@rennes.archi.fr

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque du GRIEF intitulé: « Les architectes au défi de la précarité. Comprendre, proposer, rechercher » qui aura lieu les mardi 5 et mercredi 6 décembre 2023, à l’ENSA Bretagne. Veuillez trouver ci-joint le programme des deux journées que nous vous invitons à diffuser dans vos réseaux respectifs. Le programme et les inscriptions sont disponibles via ce lien avant le 3 décembre 2023.

A la croisée entre la pensée et l’action, cette rencontre a pour objectif de réunir divers acteur·ice·s agissant dans une dimension à la fois sociale et spatiale de la précarité. Deux journées d’échanges sont prévues afin de mettre en discussion et tenter d’articuler des connaissances actualisées sur la précarité, au sein des disciplines architecturales, urbaines et paysagères. Organisé autour de trois temps – comprendre, proposer, rechercher – et deux focales – l’accueil des personnes exilées et l’habitat dans les milieux ruraux – ce colloque est envisagé comme un support pouvant contribuer à l’élargissement de la réflexion sur la précarité, dont les contours et les réalités ne cessent d’évoluer.

Au programme : conférences, tables rondes, workshop avec des architectes praticien·ne·s, communications de chercheur·euse·s & doctorant·e·s ainsi que des expositions.

Confériencier.es invité·es

Maryse Bresson, (PRINTEMPS) – Université Paris-Saclay, UVSQ, CNRS

Elisabeth Essaïan (UMR AUSser / Ipraus) – ENSA Paris Belleville

Gaspard Lion (EXPERICE) – Université Sorbonne Paris Nord

Comité d’organisation:

Lise Gaillard, GRIEF, Architecte DE, Doctorante en Architecture, ENSAB

Emily Mugel, GRIEF, Architecte DE, Doctorante en Architecture, ENSAB

Laëtitia Bouvier, Responsable de la recherche, ENSAB

Frédéric Sotinel, Directeur du laboratoire GRIEF, ENSAB

Comité scientifique:

Christophe Camus, GRIEF, Professeur HDR SHSA, ENSAB

Xavier Guillot, UMR CNRS PASSAGES, Professeur HDR en urbanisme et aménagement, responsable du réseau scientifique et thématique (ERPS), ENSAP Bordeaux

Elise Macaire, LET, Docteure en architecture, Maître de conférences, Co-responsable du réseau Ramau, ENSAPLV

Evangeline Masson Diez, Dyname, ICM, Docteure en sociologie, UPEC

Laetitia Overney, UMR AUSser/Ipraus, Docteure en sociologie, Maître de conférences SHSA, ENSAPB

Carmen Popescu, GRIEF, Professeure HDR HCA, ENSA Val-de-Seine

Nadia Sbiti, GRIEF-LRA, Docteure en géographie et aménagement urbain, Maître de conférence VT, ENSA Toulouse,

Nous vous attendons nombreux.ses !

Très cordialement,

Lise Gaillard et Emily Mugel

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejIyALN1NDHEuUDL-_zLQuHrfxOMQ4dXzCwAu8zBTn57h0yQ/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T09:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

2023-12-06T09:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

ensab architecture

Emily MUGUEL