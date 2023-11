Ruralités en action : des projets de circonstance Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

Marc VERDIER est Architecte-Urbaniste, ayant exercé successivement au CAUE des Vosges (chargé de mission,

puis directeur adjoint) puis en agence (1995-2016) créée à son initiative dans le champ de l’urbanisme-paysage et

patrimoine (maîtrise d’œuvre urbaine) et enfin au CAUE 54 (Directeur de 2018 à 2022).

Formation : Architecte – Ecole d’Architecture de NANCY – 1986 DESS administration et gestion des collectivités

locales – 3e cycle Faculté de Droit de Nancy – 1985

Domaine d’enseignement (master) : Villes et territoire à l’ENSA de Nancy

Autres enseignements : Interventions à AGRO-PARIS-TECH – Nancy – Paysage et Interventions à l’ENSAIA

(agronomie) ) – Nancy – paysage

Membre élu de la CFVE-CPS à l’ENSA de Nancy

Membre fondateur du collectif des PAP (Paysages de l’Après Pétrole)

Membre du CORP (Conseil d’Orientation de Recherche et de Prospective de la fédération des Parcs naturels

régionaux de France. Le réseau des PNR (52 PNR en 2018 – 15% du territoire national) a un Conseil Scientifique

(CORP) qui rassemble toutes les compétences universitaires liées aux missions des PNr (Biodiversité, nature, paysage,

aménagement, anthropologie, agronomie, architecture…). Ce CORP propose et valorise la dimension «expérimentation

et recherche» que la loi a confiée aux PNR dans leurs domaines d’action sur les territoires.

Membre du Conseil scientifique du Parc National du Mercantour

Responsable scientifique de la chaire partenariale de recherche « Nouvelles ruralités : architecture et milieux

vivants » portée par le laboratoire LHAC, l’ENSA de Nancy, l’ENSAIA (agro) et Agro-Paris-Tech

