CYCLE DE CONFÉRENCES ENSAB 2023/2024 Mardi 14 novembre, 18h00 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, 14 novembre 2023, Rennes. Entrée libre – gratuit TRANSFORMER L'ÉDIFICE [CONFÉRENCE INAUGURALE]

MÉMOIRE ET PROJET.

HISTOIRES DE TRANSFORMATION

Béatrice JULLIEN (Architecte-Enseignante) – frenak + jullien

architectes – Paris (75)

Conférence dédiée aux étudiant·es de Licence 1

> lundi 25 septembre 2023

L’ARCHITECTURE OU L’ART DE

TRANSFORMER LE RÉEL

Philippe PROST (Architecte, Urbaniste, Professeur à l’ENSA

Paris-Belleville) – AAPP / Atelier d’Architecture Philippe Prost

Paris (75)

> mardi 14 novembre 2023 TRANSFORMER LA PRATIQUE TÂTONNEMENT

Régis ROUDIL (Architecte) – Atelier Régis ROUDIL Architectes

Aix-en-Provence (13)

> mardi 28 novembre 2023 ÉCOLOGIES ET TRANSFORMATIONS

DES MANIÈRES D’ÊTRE SENSIBLES ?

Emeline CURIEN (Maitresse de conférences ENSA Nancy)

Nancy (54)

> jeudi 7 décembre 2023 ARCHITECTURES MINEURES

Antoine BEGEL & Marine FAVENNEC (Architectes HMONP)

commune_atelier d’architecture

Lyon (69)

> jeudi 22 février 2024 APPROCHES INTERNATIONALES VERTIGE

Pierre HEBBELINK (Architecte)

Atelier d’architecture Pierre HEBBELINCK – Liège (Belgique)

> jeudi 7 mars 2024

RESHUFFLE

Hélène JOOS & Benoît VANDENBULCKE (Architectes) – AgwA –

Bruxelles (Belgique)

> jeudi 14 mars 2024

TRANSFORMER – INTERVENTIONS

ARCHITECTURALES DANS LA VILLE

[conférence bilingue français/anglais]

John MCLAUGHLIN (Architecte, Professeur de design

University College Cork) – John McLaughlin Architects

Dublin (Irlande)

> jeudi 28 mars 2024 TRANSFORMER LES OUTILS PRATIQUES DE LA LIBERTÉ

Gilles DELALEX & Yves MOREAU (Architectes) – MUOTO Studio

d’architecture – Paris (75)

> jeudi 4 avril 2024

LE SOIN DES CHOSES. POLITIQUES DE

LA MAINTENANCE

Jérôme DENIS & David PONTILLE (Professeur de sociologie &

Directeur de recherche au CNRS) – Paris (75)

> jeudi 11 avril 2024

CONSTRAINTS AS POSSIBILITIES !

Léonard LASSAGNE & Colin REYNIER (Architectes) – DATA

architectes – Paris (75)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

