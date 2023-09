Exposition URBEX Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, 25 septembre 2023, Rennes.

Exposition URBEX 25 septembre – 3 novembre Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Entrée libre

Membre de la SPR depuis 2017, je fais des photos d’architecture, de paysages et d’urbex. J’ai une affection particulière pour ce qui a vieilli, ce qui est délabré, décrépi, rouillé. J’aime les couleurs et les motifs de la peinture craquelée, du bois abîmé, de la mousse, etc. Ce sont des ambiances dans lesquelles je me sens bien. J’aime explorer des lieux anciens, parfois abandonnés, chargés d’histoire. Je prends plaisir à y retourner plusieurs fois, à différents moments de la journée, à différentes saisons, pour m’en imprégner, sentir l’ambiance, imaginer des scènes de vie ou de travail. J’essaye de souligner leur beauté, de les sublimer, par un point de vue, une lumière, … Parfois, mes photos sont le témoin des derniers instants de vie de ces bâtiments, ce qui est d’autant plus précieux pour moi. »

Amélie Berthault, photographe

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-09-25T09:00:00+02:00 – 2023-09-25T19:00:00+02:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T19:00:00+01:00

Amélie BERTHAULT