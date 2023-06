Conférence hors-cycle ENSAB « Dans le cadre du S4 – CONSTRUIRE » Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes, 14 juin 2023, Rennes.

Conférence hors-cycle ENSAB « Dans le cadre du S4 – CONSTRUIRE » Mercredi 14 juin, 18h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’Atelier 56S est fondé à Rennes, par les architectes, Fanny Landeau et José Prieto. L’agence développe des programmes variés à diverses échelles, des équipements publics, des logements et des bureaux. Avec une approche à la fois sensible et technique, leurs préoccupations questionnent les usages actuels et futurs des programmes, et le rapport entre le projet et son contexte. Les systèmes constructifs mis en œuvre révèlent leur matière, créant un rapport sensible avec les usagers.

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T19:30:00+02:00

