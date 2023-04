Cycle de conférences ENSAB 2022/2023 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 13 avril 2023, Rennes.

Conférence co-organisée avec IAO SENN,

structure indépendante apportant des

conseils techniques et réglementaires en

matière de gestion environnementale

BIOGRAPHIE

Depuis près de 40 ans, l’architecte Luc

Schuiten cherche inlassablement des solutions

alternatives à la dégradation de l’environnement

et à l’architecture objet de design, banalement

mondiale. S’affranchissant des lignes rigides

ou traditionnelles de la construction, il tente

de gérer différemment les matériaux et

les techniques, axe sa recherche sur des

maisons bioclimatiques, rêve d’habitarbres ;

ces logements organiques en osmose avec

le végétal. Pour les chancres urbains, il

construit des jardins verticaux issus du même

imaginaire poétique. Au fil des années, cet

architecte atypique dessine une multitude de

projets animés par le souci d’autres choix de

vie. Cette manière de penser donne forme à

une nouvelle architecture basée sur une vision

poétique où l’invention et la relation avec la

nature occupent une place prépondérante.

Mais c’est surtout dans ses visions utopiques

d’une architecture futuriste qu’il va donner

toute la force de son expression créatrice et

imaginative, par ses propositions de villes

construites principalement avec des matériaux

vivants. Pour définir ces nouveaux lieux de vie

liés à une autre hiérarchie des valeurs, il crée le

néologisme de l’archiborescence. Comme pour

son frère François, dont il a été le scénariste

et l’auteur d’architectures imaginaires, le

dessin est un outil d’exploration des possibilités à venir.

Luc Schuiten est responsable de l’Atelier d’Architecture

Schuiten sprl et le Président de l’asbl VEGETAL CITY. Il

est membre fondateur de Biomimicry Europa et de l’ASBL

Archi Human. Il communique sa vision du monde par des

affiches, des conférences, des livres et des expositions dont

il réalise toujours les scénographies. www.citevegetale.net

PRÉSENTATION

A quoi ressemblera notre futur ? Nous savons déjà qu’il ne

pourra se construire dans la continuité de notre présent,

car les ressources planétaires s’épuisent bien plus vite

que nous ne leur laissons le temps de se régénérer.

L’architecte visionnaire Luc Schuiten, estime que nous

avons peut-être trop vite oublié que nous sommes avant

tout des êtres biologiques installés sur une planète ellemême vivante. En réponse à cette réflexion, il imagine des

nouveaux lieux de vies, conçus à partir de l’observation

de vastes écosystèmes tels que les massifs coralliens ou

les forêts primaires. A travers différentes perspectives

futuristes, évoluant dans le temps, un monde cohérent

et poétique, faisant appel à l’imaginaire se construit

progressivement. Il suggère des solutions pour les

transports publics et individuels de demain, propose des

habitats archiborescents, et étudie le devenir de la ville

de Lyon, Strasbourg, Bruxelles, et Shanghaï à l’horizon

2100. Ces visions d’un avenir positif se déclinent à travers

la création d’une nouvelle relation entre l’homme et son

environnement naturel.

Luc Schuiten a choisi de communiquer ces concepts

originaux par le mode d’expression picturale, car il

permet de manière efficace de faire rentrer les gens

instantanément dans son imaginaire. Par ses conférences,

il donne vie à ses dessins et ouvre une large porte d’accès à

ses visions futuristes. Ces représentations originales d’un

futur durable sont étayées par la collaboration étroite que

l’artiste entretient avec les biologistes de l’association

de Biomimicry Europa.

BIBLIOGRAPHIE

ArchiRès – portail documentaire des écoles d’architecture

Archiborescence

Livre / Année : 2006

Auteur : Luc Schuiten / Editeur : Mardaga

Résumé : L’oeuvre graphique et architecturale de l’architecte

visionnaire belge ; engagé dans une pensée écologique, il a voué

une partie de son activité à l’anticipation et a utilisé le dessin

comme outil d’exploration des possibilités à venir.

Vegetal city

Livre / Année : 2009

Auteur : Anne-Catherine Labrique / Editeur : Mardaga

Résumé : L’architecte visionnaire bruxellois, pionnier de

l’architecture bioclimatique en Belgique, présente ici ses «cités

archiborescentes», des propositions originales d’application

à l’urbanisme du biomimétisme. Ces représentations d’un

futur s’inspirant de multiples écosystèmes sont étayées par la

collaboration étroite que l’artiste entretient avec les biologistes

de l’association de Biomimicry Europa.

Habitarbre

Livre / Année : 2006

Auteur : Luc Schuiten / Editeur : Mardaga

Résumé : L’auteur fait entrer le lecteur dans ses utopies

créatrices et dans son univers poétique. L’architecte y raconte,

avec des dessins et des plans, la naissance de son projet de

la maison Cristal, une maison rêvée dont la charpente serait

constituée par des arbres, une maison inspirée du règne végétal.

Iao senn est une structure indépendante destinée à

apporter des conseils techniques et réglementaires en

matière de gestion environnementale. Les spécialités

de IAO SENN sont précisément la gestion des eaux

pluviales et l’intégration de la biodiversité dans les

aménagements.

Depuis une dizaine d’années, l’intégration de

l’environnement dans les projets d’aménagement du

territoire s’est imposée. Pour exemple, la gestion de l’eau

a pris une place importante dans la vie de nos communes

et la question de la préservation de la biodiversité devient

peu à peu elle aussi l’un des enjeux de l’aménagement.

Que ce soit lors de la création de nouveaux quartiers ou dans

le cadre du réaménagement des zones urbaines existantes,

les collectivités et les aménageurs sont confrontés à de

nouvelles contraintes. Parmi ces contraintes, nous pouvons

citer l’augmentation des obligations réglementaires,

l’incitation forte des institutions envers le développement

durable ou encore la pression des associations de

protection de l’environnement.

La principale contrainte est toutefois technique, c’est la

difficulté d’aménager sans dégrader l’environnement.

L’objectif de IAO SENN est d’apporter des solutions

techniques efficaces au regard des enjeux, adaptées

aux structures qui assureront l’entretien, cohérentes

avec les possibilités d’aménagement, et intégrées dans

l’environnement du site.

La démarche se veut pragmatique et innovante.

Pragmatique : car la meilleure solution écologique n’est pas

toujours la meilleure solution technique. La compréhension

du terrain et des différentes phases de l’élaboration d’un

projet doivent être intégrées dans l’étude technique. Le

principe est de comprendre l’objectif environnemental

global du projet pour optimiser les détails techniques de

celui-ci.

Innovante : L’innovation tient principalement dans la

démarche intégrée et participative à toutes les phases de

l’élaboration d’un projet – du diagnostic à la réalisation – et

dans l’utilisation des nouvelles techniques.

