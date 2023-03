Cycle de conférences ENSAB 2022/2023 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 30 mars 2023, Rennes.

BIOGRAPHIE

Philippe Rizzotti crée son agence en 2010,

après 6 ans d’expérimentation au sein du

collectif Exyzt (2003-2009), qui réalisa le

pavillon de la France à la Biennale de Venise

en 2006 avec Patrick Bouchain.

Lauréat des Holcim Awards (bronze – Europe,

en 2011, puis des AJAP en 2012 et 40 Under

40 en 2018, Philippe Rizzotti Architecte réalise

principalement des projets d’équipements

publics dans le domaine des arts et des

sciences, notamment des serres botaniques

pour le Jardin des Sciences à Besançon ou la

Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.

Maître de conférence titulaire à l’École

Nationale Supérieure d’Architecture et de

Paysage de Lille et chercheur au laboratoire

LéaV de l’École d’Architecture de Versailles,

Philippe est commissaire scientifique de

l’exposition L’Empreinte d’un habitat –

construire léger et décarboné présentée du

21 octobre 2021 au 28 février 2022 au Pavillon

de l’Arsenal à Paris et à la dixième Biennale

d’architecture de Rotterdam : It’s about time –

the architecture of Change.

http://www.philipperizzotti.net/fr/

PRÉSENTATION

La quête de légèreté n’est pas nouvelle. L’ambition de

réduire la quantité de matière débute il y a un siècle

dans un contexte de pénurie de logements et de

matériaux. Avec l’urgence de bâtir plus et l’obligation de

consommer moins, quelques pionniers inventent d’autres

architectures. Ils s’appellent Richard Buckminster

Fuller, Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Albert Frey,

Lauwrence Kocher, Walter Gropius, Konrad Wachsmann,

Jean Prouvé, Charles et Ray Eames, Makoto Masuzawa,

Jorn Utzon… L’exposition « L’empreinte d’un habitat »

analyse une trentaine de ces architectures expérimentales

réalisées entre 1920 et 2020, qui témoignent de l’évolution

de la construction légère dans les pays industrialisés.

Économie de moyen, rapidité de mise en œuvre, modularité,

flexibilité et évolutivité… ces qualités inhérentes à la

construction légère se conjuguent désormais avec les

ambitions écologiques de frugalité : maîtrise du cycle de

vie, autonomie énergétique et diminution des émissions

de gaz à effet de serre. Conçues par Renzo Piano, Werner

Sobek ou Shigeru Ban, de Paris à Tokyo, les architectures

légères contemporaines explorent la modularité, la

construction participative ou la miniaturisation. Elles se

fondent sur la conviction que construire, en conscience,

plus léger réclame moins de matière, utilise moins de

ressource, produit moins de déchets, demande moins

de temps de montage, nécessite moins d’espace,

requiert de façon exponentielle moins d’énergie, réduit

symétriquement l’empreinte carbone de la construction

d’un habitat.

Photo : Philippe RIZZOTTI Architecte (dessins) / Vanessa BOSIO (photographie)