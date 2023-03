Projection Film documentaire « LA VIE EN KIT » Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Projection Film documentaire « LA VIE EN KIT » Mercredi 29 mars, 18h30 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB) Entrée libre Projection du Film documentaire « La vie en Kit », en présence de la réalisatrice, Elodie Degavre

Des maisons en acier au pied d’un terril. Un « meccano » de bois. Un chantier en pièces détachées confié à des étudiants. C’est à Bruxelles, Charleroi et Liège que trois architectes et une poignée d’habitants aventureux vont concrétiser leurs idéaux de logement. Tout juste sortis de mai 68, ils vont démontrer le potentiel révolutionnaire de l’architecture en kit. Que reste-t-il aujourd’hui de leurs maisons de demain ? Mercredi 29 mars 2023 à 18h30, en salle des diplômes ENSAB

Enseignant référent : Alexandre Favé

Dossier de presse :

