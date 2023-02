Jeudi 2 mars 2023 – 18h30 – ENSAB

Architecte – shinslab architecture – Versailles (78)

BIOGRAPHIE

Né à Séoul, Corée du sud, vit en France depuis

1980 / Diplômé à l’Ecole Nationale Supérieure

d’Architecture de Versailles (D.P.L.G) en 1999

Fondateur de shinslab architecture (Versailles/

Seoul) / Maître de conférences titulaire à

l’ENSA de Grenoble / Chercheur au laboratoire

Méthodes et Histoire de l’Architecture (MHA) à

UGA/ENSAG.

PRÉSENTATION

On dit qu’il y a autant de processus de conception que

d’architectes. Sans doute pourrait-on même dire, qu’il

y a autant de méthodes différentes pour chaque projet.

Néanmoins, a postériori, à l’occasion d’un bilan, d’une

rétrospection, on peut se fabriquer des lignes continues,

des logiques poursuivies, des histoires à raconter. Dans

cet exercice, on pourrait croire qu’il est possible d’être

à la fois enseignant et praticien en même temps, être à

la fois dans la théorie et la pratique, tout en maitrisant

les outils contemporains de la conception, les procédés

structurels et de mise en œuvre des matériaux, d’être à la

fois rationnel et sensible, fonctionnel et artistique.

A travers l’exposé d’un parcours singulier d’une vingtaine

d’années, cette conférence tente de montrer une façon

particulière de pratiquer l’architecture. En 4 étapes qui

va de l’échelle du corps humain au paysage, à travers de

nombreux voyages en terre inconnue, ce sera le témoignage

d’une pratique architecturale nomade et atypique.

2000-2009, voyage dans le milieu de la mode et des arts

plastiques

A la fin de mes études d’architecture, l’opportunité de

travailler dans l’entreprise informelle et familiale s’est

présentée, mes parents étant artiste-peintre et ma sœur

styliste de mode. Le sujet de collaboration était le corps

humain et l’enveloppe qu’est le vêtement, devenait la

première spatialité habitable. Ce corps était un premier

site, une topographie à analyser, à étudier avec une grande

complexité de formes ; les questions d’aisances, de

confort, d’habitabilité demandaient des outils différents

plus souples, plus précis, plus immédiats. Au-delà du

patronage qui simplifie les formes et facilite la fabrication,

nous avons introduit des techniques de moulages et de

modélisation 3D rendant possible une nouvelle approche

de la conception.

Chaque prototype était « dessiné », de l’intérieur et

de l’extérieur de manière tactile. La photo et la vidéo

permettaient de visualiser le vêtement comme de

véritables espaces habités dont les surfaces devaient

couvrir une poitrine, épouser une hanche, demandant des

ouvertures aux fonctionnalités diverses comme laisser

passer des bras ou un cou, cacher, montrer…

Cette association expérimentale nous a permis de

remporter plusieurs concours. Nous avons participé à de

nombreux défilés à Paris, Porto, Barcelone, Bilbao, Pékin,

Séoul, qui nous ont donné une relative notoriété dans ce

milieu et nous ont ouvert les portes de galeries d’art, de

musées privés et nationaux, de résidences d’artistes.

En ouvrant nos disciplines, nous avons eu l’occasion de

rencontrer, de partager et travailler avec des chorégraphes,

des danseurs, des musiciens, des photographes, des

cinéastes, des peintres et des sculpteurs.

Parallèlement à cette période, j’ai été rappelé à mon école

d’architecture d’origine pour enseigner entre le projet, la

représentation et les arts plastiques.

2008-2014, premier projet d’architecture

En 2008, l’opportunité d’un premier projet d’architecture

s’est présentée. Il s’agissait d’un projet de lieu de culte

protestant qui était le sujet de mon projet de fin d’études.

Un pasteur coréen ayant reçu en donation plus de 2000m

linéaire de cèdre rouge de Sibérie cherchait à construire un

temple. Les premières études orientaient l’utilisation des

troncs d’arbres en conservant leurs formes cylindriques

et en rétablissant au bois coupé leur position verticale

d’arbres (sorte de résurrection du bois en forêt d’arbres)

et proposaient pour le lieu de culte une forme circulaire

comme déjà évoqué par Jean Calvin le réformateur.

Avec peu de moyen humain mais à l’aide des outils

informatiques développés pour la modélisation de formes

complexes, le défi était de concevoir avec ce matériau

imposé, un dôme de structure mixte bois-métal de 20m

de portée. (Carnet de détails de 1000 pages). La structure

a été validée par le célèbre bureau d’études structure

Bollinger et Grohmann.

Le projet a été largement publié, invité au World

Architecture Festival (WAF Singapour), sélectionné au

World Architecture News (WAN) Awards à Londres et

présenté sur CNN comme « lieux de prière à visiter ».

Ce projet fut l’occasion de la constitution d’une agence

d’architecture en Corée et en France que nous avons

appelée shinslab architecture.

2016, un tournant vers le surcyclage

Invité à concourir pour le YAP (Young Architect Program)

institué par le MoMA de New-York (PS1) en 2016, shinslab

a remporté le concours et présenté un pavillon temporaire

construit en fragments de coques métalliques de bateaux

démantelés. Il s’agissait de démontrer que ce matériau

dont les formes de surfaces courbes, plus riches que celles

utilisées en architecture, plus solides, plus étanches,

pouvait être utilisé comme structure, mur et toiture au lieu

d’être détruit et recyclé pour produire du métal de basse

qualité et ce, sans produire autant de carbone. L’activité de

démantèlement de grands navires est une grande source

de pollution des mers car effectuée de manière déplorable,

dans des zones sans contrôle à même la plage et faisant

travailler de nombreux enfants dans des conditions de

travail épouvantable.

Nous avons alors mis en place un réseau de partenaires

au niveau international, sélectionnés selon le protocole de

Hong-Kong qui met en place un recyclage vert des navires.

Nous avons construit selon ce procédé une autre église

avec des coques de bateau sur une île de l’aéroport de

Incheon (Seoul) que nous venons de livrer.

2018-2021, projets birmans à l’échelle du paysage

Depuis 2018, shinslab travaille pour une ONG protestante

qui agit en Birmanie pour aider les minorités chrétiennes

persécutées dans le nord du Pays. Le projet le plus

important a été de travailler sur un campus universitaire

dans la capitale qu’est NayiPyiTaw.

L’une des orientations était de voir le campus comme

à l’origine des premières universités que furent les

monastères et les abbayes, un lieu autonome et autarcique

permettant une « vie protégée » de l’hostilité politique

extérieure. De même, comme à l’origine des universités de

Cambridge au 16ème siècle, de Harvard au 17ème siècle,

nous voulions imaginer le campus comme un générateur

urbain.

En prenant en considération, le climat particulier tropical

de savane, la végétation et les ressources de matériaux

et de savoir-faire locaux, nous avons proposé un projet

en coupe superposant les logements étudiants au-dessus des espaces pédagogiques afin de réduire les

infrastructures et les déplacements ; utiliser la gestion

climatique (températures et hydrométrie) et préserver

comme réserve de développement, un maximum de zones

agricoles tout autour du campus pour se fondre dans le

paysage et garantir l’autarcie énergétique et alimentaire.

Malheureusement, le coup d’état militaire de 2021 qui était

latent même pendant la fenêtre de démocratie pilotée par

Aung San Su Kyi a mis un terme à tous nos projets là-bas.

Aucun architecte ne peut savoir de manière certaine sur

quels projets il va travailler demain. Au-delà des projets

présentés ici, nous avons travaillé sur de nombreux

projets qui n’ont pas abouti à une construction ; nous nous

sommes parfois arrêtés à l’étape des esquisses, à la phase

d’APS ou APD.

Mais nous avons toujours tenté de saisir toutes les

opportunités qui se sont présentées. Cela demande d’être

toujours à l’affût des possibilités, être souples et ouverts.

Ne pas se sédentariser sur des acquis, refuser toute

répétition d’une recette ou toute forme d’enracinement

doctrinal.

C’est comme ça que j’ai tenté de développer ma pratique,

sans forcément l’avoir planifié, toujours étant nomade,

sans frontière et libre.

Dans un monde ouvert comme aujourd’hui, nous ne

sommes pas condamnés à tel ou tel territoire.

Mais forts d’une identité propre et nos connaissances

d’architecte, nous pouvons tenter l’aventure où qu’elle soit,

cela permet un enrichissement personnel et de travailler

sur des projets intéressants et toujours nouveaux.

Retrouvez toutes nos conférences sur https://vimeo.com/ensab



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T18:30:00+01:00

2023-03-02T20:30:00+01:00

shinslab architecture Temp’L Photographe Yoon Jiwon