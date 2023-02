Compositions urbaines Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 1 mars 2023, Rennes.

Compositions urbaines 1 mars – 7 avril Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB)

Rencontre avec le photographe, animée par l’association Fok_L de l’école, le jeudi 9 mars à 12h00 en salle 01 Exposition du 1er au 31 mars 2023

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

Les photos de cette série ont été réalisées par le photographe Denis Hasdenteufel, à Rennes et dans la métropole sur une période de cinq années.

Ces déambulations photographiques invitent à la recherche d’images graphiques et colorées.

Dans un environnement urbain en constante mutation, il s’agit d’explorer les formes, les motifs colorés et les géométries dissimulées dans notre quotidien. La composition se définit avec ces éléments en choisissant un point de vue pour mettre en valeur le côté graphique et esthétique de l’architecture.

Au fil du temps, cette démarche s’oriente de plus en plus vers le minimalisme et une forme d’épure.



