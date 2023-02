LIMITE(S), SYSTÈME(S), TRANSFORMATION(S) Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

LIMITE(S), SYSTÈME(S), TRANSFORMATION(S) 1 mars – 14 avril Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB)

Entrée libre

Conférence d’Anna-Maria Bordas, le jeudi 9 mars à 18h30 en salle de conférences, suivie de l’inauguration dans le hall Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne LA POÉTIQUE DE LA MATIÈRE DANS L’ARCHITECTURE DU XXIÈME SIÈCLE L’exposition rassemble et organise les travaux théoriques et pédagogiques qu’Anna Maria Bordas mène au sein de l’ENSAPVS depuis son arrivée en 2018 en lien avec la question de la matière dans l’architecture. L’exposition cherche à mettre au centre du regard du spectateur la notion de système, qu’il soit constructif, perceptif, compositionnel – afin de comprendre les limite(s) de ces systèmes et les possibilités de transformation des conditions existantes.

L’exposition montre les travaux réalisés dans le cadre du Séminaire S8 « Enveloppe vs Volume » réalisés avec Martine Weismann ainsi que les expérimentations matérielles réalisées dans le cadre du Projet S7 « architecture nécessaire : type, prototype, matière » menées avec Emmanuelle Sarrazin au sein du groupe Alto. Exposition mise à disposition par l’ENSA Paris-Val de Seine, présentée du 1er mars au 14 avril 2023.

