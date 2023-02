Architecture, normativité et transgression Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La normativité est intimement liée à l'architecture dans le sens large de la discipline : depuis l'instrument même de la règle, mesurant dimensions et proportions, depuis les multiples réglementations accompagnant la construction jusqu'aux traités fixant ordres et ordonnancements, en passant par les canons des discours historiographiques. Dans le prolongement d'une journée d'étude doctorale organisée à Rennes en 2020, ce livre explore, à travers le regard de six jeunes chercheurs, des questions de normativité au cours du XXe siècle, interrogeant la capacité des architectes à les contourner, voire à les transgresser.

Edité par Carmen Popescu et Julien Bastoen.Contributions de Julien Bastoen, Léna Lefranc-Cervo, Nicole Cappellari, Manon Scotto, Hector Docarragal Montero, Natalia Petkova, Carla Frick Cloupet, Carmen Popescu.

Conception graphique : Atelier Wunderbar.

Paru en janvier 2023, édition française, 16 x 23 cm (broché), 132 pages, 15€

ISBN : 978-2-9567384-4-2

EAN : 9782956738442

https://lnkd.in/g3gv_Ct4

