JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ENSAB Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 28 janvier 2023, Rennes.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ENSAB Samedi 28 janvier, 09h30 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB)

SUR INSCRIPTION

DEVENEZ ARCHITECTE LE TEMPS D’UNE JOURNÉE !

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.rennes.archi.fr/candidats/portes-ouvertes-2/ »}]

>> SUR INSCRIPTION

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE

DEVENEZ ARCHITECTE LE TEMPS D’UNE JOURNÉE

Samedi 28 janvier 2023, l’ENSAB vous accueille lors de sa journée portes ouvertes. Les équipes enseignante, administrative et technique seront mobilisées pour orienter les jeunes en recherche d’information sur le métier d’architecte. Elle aura pour objectif de présenter les formations proposées, renseigner sur les conditions d’admission, visiter un lieu où il fait bon apprendre et vivre.

Le principe

– Expositions des travaux étudiants avec médiation par les étudiant·es

– Permanences du service des Etudes et des enseignant·es pour répondre aux questions

– Visites guidées sur inscription dès janvier à partir du site :

https://www.rennes.archi.fr/candidats/portes-ouvertes-2/

A PROPOS DE L’ENSAB

Didier BRIAND, Directeur de l’ENSAB : « Ce métier nécessite des compétences multiples, alliant histoire et théorie de l’architecture, urbanisme et environnement, construction ou encore sociologie, pratiques artistiques et techniques de représentation… La démarche de conception du projet fait appel autant à des savoirs, qu’à des savoir-faire ! »

Notre école d’hier à demain

Le 2 octobre 1905, l’École Régionale d’Architecture de Rennes voit le jour, c’est la plus ancienne école d’architecture de province, après celle de Rouen.

Du Palais du Commerce à l’École Municipale des Beaux-arts de Rennes, elle se développe peu à peu pour devenir l’École d’Architecture de Bretagne puis s’installe boulevard de Chézy en 1989.

Les locaux actuels de l’ENSAB, conçus par Patrick Berger (Grand prix national de l’architecture 2004), ont été réalisés en tenant compte du bâtiment ancien (entrepôt de vêtements militaires) donnant sur le boulevard de Chézy et en créant une extension côté rivière. L’ensemble comprend 1 amphithéâtre de 100 places, 1 salle de cours de 90 places, 2 salles de 50 places chacune et une salle des diplômes de 60 places, un centre de documentation, un laboratoire vidéo, un atelier maquettes, un atelier reprographie/découpe laser et 10 ateliers dédiés à l’apprentissage de l’architecture.

Notre école devient en 2005 l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB). C’est l’une des 20 écoles nationales supérieures d’architecture françaises sous la tutelle du Ministère de la Culture — partagée avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Depuis son implantation boulevard de Chézy, l’ENSAB a accueilli plusieurs milliers d’étudiants dont la formation a été marquée, entre autre, par François Seigneur (architecte-plasticien), Bernardo Secchi (architecte), Justino Serralta (architecte urbaniste, artiste, collaborateur de Le Corbusier), Pablo Ortuzar (architecte), André Sauvage (sociologue), Saïd Mouline (architecte-urbaniste), Michel Kagan (architecte), Jacques Ferrier (architecte), Patrick Chavannes (architecte), etc.

Une école au coeur de Rennes

L’ENSAB est implantée au cœur du centreville de Rennes et ses plus de 200 000 habitants, dont 60 000 étudiants. L’école est facilement accessible par les moyens de transport en commun : train, métro, bus et vélo partagé.

Elle se situe à 45 minutes de la mer (SaintMalo) et à 1h27 de Paris avec la nouvelle ligne LGV.

Chiffres clés

646 étudiants

Licence :

315 étudiants

Master :

266 étudiants

HMONP (Habilitation à la Maîtrise d’oeuvre en son Nom Propre) :

60 étudiants

5 doctorants

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE

44 bd de Chézy – CS 16427

35064 Rennes cedex



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T09:30:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00

ENSAB – JPO2023