PRÉSENTATION

LA COLLINE, ET L’HORIZON

Un nouveau sol édifié de la ville haute/

Habiter le Ciel

Pratique théorique

La conférence du jour, même si des thèmes de recherche

architecturale y seront développés, n’est pas celle d’un

chercheur, au sens scientifique du terme.

Pas de thèse ici développée, donc, si ce n’est celle du projet

comme connaissance, et celle d’une possible recherche

« par » le projet d’architecture, nécessairement inscrite

à mes yeux au cœur de l’enseignement de nos écoles.

Dans une contribution et un engagement permettant que

celles-ci puissent retrouver la place centrale que certaines

d’entre elles ont pu historiquement avoir dans des débats

théoriques essentiels sur l’architecture, débats non pas

réservés à un cercle universitaire ou académique limité,

mais bien partagés dans la société toute entière et visant

à la transformation effective de son cadre bâti.

Le travail présenté ici est donc avant tout celui d’un

architecte praticien, enseignant par ailleurs de longue date

– en France et à l’étranger – et ayant toujours revendiqué

au titre de cette expérience parallèle un engagement

dans une « pratique théorique » de l’architecture, traduite

dans plusieurs des divers projets rassemblés dans la

présentation de ce soir, qui chacun entendent contribuer

aux problématiques de la transformation de la ville sur

elle-même, plus particulièrement celle du territoire

métropolitain dans lequel ma pratique s’est historiquement

inscrite dans le temps.

L’émergence d’un grand « paysage » urbain

La croissance -planétaire- des aires métropolitaines

a historiquement conduit ces dernières décennies à la

recherche de nouvelles formes de densité urbaine, plus

ou moins cohérentes, auxquelles ont été nécessairement

associées une considération renouvelée de l’espace public,

de nouvelles formes d’habitat, en parallèle de la recherche

d’un nouveau rapport à la nature, autour de la question

plus globale de l’existence d’un grand « paysage » urbain.L’architecture est toujours aujourd’hui mise à l’épreuve de

nombreux questionnements et critiques, notamment pour

sa capacité – ou son incapacité – à mettre en œuvre cette

véritable transformation de la ville sur elle-même. Une

réflexion qui nous invite à aborder le territoire comme un

palimpseste, qui interroge nécessairement le paradigme

de la densité urbaine : celui de la juste échelle verticale

de la ville, de la décarbonation de ses transports ainsi que

de la désimperméabilisation et la renaturation de son sol.

Le projet de cette transformation, pour nous architectes,

ne peut être initié par un seul discours environnemental

de surface, mais bien par une vocation écosystémique plus

essentielle, attachée aux usages et aux pratiques de la vie

urbaine, à ses qualités et notamment à l’émotion durable

et à l’intensité de la vie sociale qui s’y attache.

Avec comme point de départ, pour nous architectes, celui

d’une foi renouvelée dans la capacité de notre champ à

re-initier cette transformation, nécessairement durable, à

partir d’un point de vue ici fondé sur sa stricte capacité à la

mettre en œuvre, par la discipline même de l’architecture

et ses savoirs-propres de projet, dans une démarche de

résistance « low tech », visant à transcender de façon

pérenne la vie de nos concitoyens : celle de la ville habitée,

à toutes échelles, de celle du territoire géographique

à celle de l’espace public de référence, de celle du

quartier à celle du logement lui-même. Dans un projet

où la question du paysage, nous le verrons, est abordée

en termes « d’infrastructure verte » ici historiquement

réinterprétée.

Ville haute/ densité Positive

Un paysage urbain « dédoublé »

Un concept de « ville haute » est donc aujourd’hui

interrogé, associé au récit d’un rassemblement de celleci « par la hauteur » dans le dédoublement de son sol

supérieur inscrit dans un grand « paysage » collinaire

– fractal/ unitaire et cohérent – édifié en réponse à une

forme « d’impensé » du ciel, ici habité dans sa profondeur,

offerte à tous sur l’horizon.

Une réinterprétation, à certains égards, du mythe épannelé

des jardins suspendus de Babylone et de sa contingence

poétique, mais dans une dimension ici publique et non

réservée, dans un usage partagé et transcendé de ces

nouveaux sols « élevés » de la ville.

Un tel projet, par nature associé à une recherche de

morphotypes urbains spécifiques que nous tenterons

de détailler, doit être susceptible de mettre en œuvre

-notamment par la hauteur, mais pas uniquement- une

densité nécessairement supérieure, étalonnée, variable

et directement corrélée à la densité des réseaux de

transports en commun décarbonés de la carte du territoire

métropolitain considéré.

Le double paradoxe de la densité

La question de la densité est traduite aujourd’hui dans nos

débats et dans nos projets par un double paradoxe.

Le premier voit prôner en théorie les vertus de celle-ci

au plan politique de l’écologie urbaine, mais voit dans les

faits triompher le mode campus (peu dense) en deuxième/

troisième couronne, dans une consommation sans limites

d’un territoire encore rural.

Le second paradoxe touche aux mécanismes-mêmes de

perception par le grand public des diverses formes de

cette densité, avec de grandes surprises dans les données

effectives enregistrées des chiffres de celle-ci: où l’on

doit constater que des métropoles parmi les plus denses

(Paris) sont en effet perçues – à tort- comme bien moins

denses que d’autres (Manhattan, NYC)

A partir de ce constat, notre recherche visera donc à ce

que la nécessité de cette densité supérieure, aujourd’hui

majoritairement rejetée a priori (parce que vécue comme

une oppression), puisse désormais être vécue positivement

dans sa perception :

– à la fois par une recherche phénoménologique au plan

des mécanismes de perception de ces formes urbaines,

autour des grandes questions des rapports archétypiques

entre le plein et le vide (pavillon/cour) et de la nécessité d’une

échappée en profondeur, associée au concept d’« intériorité

ouverte », ainsi qu’au dispositif classique d’épannelage.

Concepts à réexplorer à nouveau dans leurs aspects

morphogénétiques détaillés, à la suite des grandes

recherches contemporaines menées sur ce thème,

notamment celles de l’Îlot Ouvert de C. de Portzamparc,

ou encore celles de BIG en référence.

– mais aussi une densité désormais positive parce

qu’envisagée en tant que fusion ou concentration : une

densité synonyme d’intensité, valeur positive qui évoque

la force, les potentialités d’échanges, évoquée par les

penseurs contemporains à travers la notion de réseau,

celui où « l’être ensemble » est transcendé, à l’opposé du

« junkspace » de la marchandisation planétaire de nos

territoires mis en exergue par R. Koolhaas.

édifice-Colline, Ville-Colline(s)

Le rassemblement des différents projets présentés ici –

construits ou restés sous forme de recherche(s)- tentera de

faire émerger un fil conducteur : un possible concept de ville

colline(s), comme nouveau grand « paysage urbain » à édifier

« dans le ciel », lui-même basé à échelle de proximité

sur le concept d’édifice-colline, que de nombreux projets

contemporains ont tenté de réinterpréter, que nous

illustrerons.

Dans leur possible réinterprétation, un parallèle sera ici

aussi fait avec quelques projets et concepts emblématiques

de la modernité du siècle précédent, et la contingence

poétique qui leur est attachée.

Notamment le jalon historique majeur qu’a pu représenter

à l’époque le projet inédit du Carpenter Center, inscrit dans

le temple universitaire d’Harvard (Le Corbusier/1963), luimême associé à l’un des principes organiques majeurs du

mouvement moderne d’une autre nature de perception

des espaces, alors inédite, par le mouvement : celle de la

Promenade Architecturale.

Un projet de promenade haute, donc, étendue en cohérence

à l’ensemble du territoire de la ville vers les sommets

-publics- des collines/ édifices du grand paysage de la

métropole, rassemblant celle-ci autour de ce nouveau

« haut paysage » partagé dans le ciel, à l’horizon des

collines.

Retrouvez toutes nos conférences sur https://vimeo.com/ensab



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T18:00:00+01:00

2023-01-19T20:00:00+01:00

ENSAB – Jean MAS – Ateliers 2/3/4/