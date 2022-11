Conférence » TALKING HOUSE » Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

par Elizabeth LENNARD, Artiste vidéaste, photographe (Paris) Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Projection du film « Talking House : Eileen Gray and Jean Badovici » (43min – 2016) en présence de la réalisatrice Elizabeth LENNARD sur la maison d’Eileen Gray, designer et architecte irlandaise.

