Cycle de conférences ENSAB 2022/2023 Jeudi 17 novembre, 18h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB)

Entrée libre

» Art d’habiter, art de bâtir »

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

BIOGRAPHIE

Ar-Techné a été fondé en 2010 par Arnoldo Rivkin, Rémi Rouyer et Sébastien Rinckel pour élaborer des projets mettant en rapport l’architecture, les milieux construits, l’environnement naturel et les nouvelles

technologies. Certains travaux ont fait l’objet d’expositions (À la maison comme à la ville, galerie Semiose ; Canopée architecturale et urbaine, CD 54, Nancy) et de publications (Frondaisons urbaines).

Conjointement à cette activité de conception, les membres d’Ar-Techné ont développé un travail de recherche et d’enseignement comme partie intégrante de leur engagement professionnel. Après une longue collaboration à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles (LéaV), ces activités se poursuivent en réseau à l’École nationale supérieure

d’architecture de Nancy pour S. Rinckel et R. Rouyer, et à l’Université nationale de La Matanza à Buenos Aires pour A. Rivkin.

Sébastien Rinckel, architecte (ENSAV), est maître de conférences TPCAU à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy (ENSAN). Il a co-dirigé l’ouvrage l’ouvrage Frondaisons urbaines (2016). Il est membre associé du laboratoire Map-Crai (ENSAN).

Rémi Rouyer, architecte (ENSAV) et docteur (Paris-I Sorbonne), est professeur TPCAU à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy (ENSAN). Il a codirigé l’ouvrage La ville par strates (2012) et l’ouvrage

Frondaisons urbaines (2016). Il est membre associé du laboratoire Map-Crai (ENSAN).

PRÉSENTATION

Comment retrouver le plaisir d’habiter et de vivre en centre-ville ? Que peuvent apporter l’architecture et la pensée constructive à cette question et comment les faire contribuer à la dynamique de régénération urbaine ?

Le projet Greffes et transformations architecturales vise entre autres, à proposer une nouvelle offre architecturale dans les centres des villes de petite et moyenne taille, dont beaucoup sont soumises à une importante dévitalisation. Cette déprise met en péril tout un patrimoine architectural

et urbain au profit de la périphérie résidentielle et commerciale. Elle accroît la dégradation du bâti, accentue la faible valeur immobilière et la paupérisation d’une partie de la population, rendant toujours plus difficile l’attraction de nouveaux citadins.

S. Rinckel et R. Rouyer ont développé au sein d’Ar-Techné et à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy une démarche qui mobilise un savoir architectural et technique visant à associer un « art d’habiter » et un « art de bâtir ». Celle-ci s’appuie simultanément sur des dispositifs écotechnologiques comme partie intégrante de la construction urbaine et architecturale et sur des systèmes constructifs issus de la préfabrication légère pour offrir des typologies résidentielles alliant usages intérieurs et extérieurs.

Cette conférence propose, à partir de situations réelles, d’identifier et de définir les « dispositifs architecturaux » qui interagissent avec le bâti existant et activent son potentiel de mutation, tout en ménageant sa valeur patrimoniale. Transformations de façades par greffes et surépaisseurs,

réagencement de planchers et de distributions, nouvelles configurations de toitures, sont autant de leviers qui engagent ce processus de régénération et peuvent conduire à repenser les modalités d’agencement des édifices. Faire projet consiste ici à modeler autant le dedans que le dehors de la maison, autant la partition de l’architecture et de la ville que la nature du territoire.

Cette approche trouve des prolongements au sein de projets collaboratifs démonstrateurs où les modes de représentation tiennent une place centrale et sont partie intégrante des actions de médiation auprès des acteurs locaux et des habitants, afin d’imaginer le futur de ces environnements bâtis.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:00:00+01:00

2022-11-17T20:00:00+01:00

