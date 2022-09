Parcs et projets urbains, au fil de l’eau Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Parcs et projets urbains, au fil de l'eau Jeudi 29 septembre, 18h30 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB)

Conférence à l'ENSAB dans le cadre du Festival GEORGES : Parcs et projets urbains, au fil de l'eau par Jacqueline Osty

Parcs et projets urbains, au fil de l’eau par Jacqueline Osty Ce jeudi à 18h30 en salle de conférences Jacqueline Osty est une paysagiste diplômée de L’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles. A la tête de sa propre agence, elle reçoit le Grand prix de l’urbanisme en 2020. Jacqueline Osty retracera l’histoire de réalisations de parcs et projets urbains au fil de l’eau. Du Parc Martin Luther à Paris, au Quartier Baud-Chardonnet à Rennes, en passant par l’Ile de Nantes : autant de projets où la géographie, l’environnement et l’écologie s’invitent pour façonner et scénographier les plaisirs urbains.

